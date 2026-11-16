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Coches y motos

Este Dacia es, para más de uno, el diseño más bonito que ha incorporado la marca a su catálogo

Dacia Bigster
Dacia Bigster. Dacia
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Dacia ya no diseña sus coches solo para contener el precio. El Bigster lo deja claro. La marca ha dado forma a un SUV grande, con líneas rectas y una presencia robusta. A algunos les recordará a modelos más caros; a otros, les parecerá el Dacia más atractivo hasta ahora.

Con 4,57 metros de largo, el Bigster se coloca un paso por encima del Duster. La batalla alcanza 2,70 metros y mide 1,81 de ancho. El maletero ofrece 456 litros en las versiones convencionales y 430 en el híbrido. Puede encajar en una familia que necesita espacio sin saltar de segmento.

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Dacia Bigster
Dacia Bigster. Dacia

Cuatro acabados a elegir

La gama propone cuatro acabados: Essential, Expression, Extreme y Journey. El nivel básico ya trae climatización manual, cámara trasera y cuadro digital de siete pulgadas. También incorpora una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas y cuatro altavoces. No presume de lujo, pero resuelve lo cotidiano con un equipo suficiente y práctico.

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La alternativa más asequible combina gasolina y GLP. Su motor 1.2 TCe entrega 140 CV y 230 Nm, con cambio manual y tracción delantera. Acelera de cero a cien en 9,8 segundos y homologa 5,4 litros cada cien kilómetros. El Essential cuesta 25.020 euros al contado o 23.051 financiado en España.

Quien prefiera gasolina tiene otra opción MHEV, también con 140 CV y 230 Nm. El sistema mild hybrid acompaña al 1.2 TCe, unido a cambio manual y tracción delantera. Dacia anuncia un consumo de seis litros. Esta versión arranca en 25.320 euros al contado o 23.329 financiados, con acabado Essential.

Dacia Bigster
Dacia Bigster. Dacia

Una de las gamas mecánicas más variadas

El Hybrid-G 150 4x4 añade una receta menos habitual. Combina gasolina, GLP y un motor eléctrico en el eje trasero. La caja es automática de doble embrague y la tracción total. Dacia anuncia hasta 1.500 kilómetros de autonomía combinada. Cuesta 29.420 euros al contado o 27.099 financiado, con acabado Expression.

La cuarta mecánica es híbrida autorrecargable. Un motor 1.8 de gasolina y otro eléctrico suman 155 CV y 205 Nm. Consume 4,6 litros y acelera hasta cien en 9,7 segundos. Desde 30.920 euros al contado, o 28.479 financiado

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