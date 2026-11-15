Coches y Motos 15 NOV 2026 - 11:07h.

Sin duda, uno de los mejores SUV low cost del momento

MG se lleva un bofetón descomunal con el ZS

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Quien busca un SUV para el día a día suele hacerse las mismas preguntas: ¿cabe la compra?, ¿gasta mucho?, ¿se queda corto en carretera? El MG ZS Hybrid+ intenta responderlas con espacio, consumo contenido y una potencia generosa para su tamaño, sin complicarse demasiado.

El sistema combina un motor de gasolina 1.5 atmosférico de 102 CV con otro eléctrico de 136 CV. Su batería de 1,83 kWh alimenta la parte eléctrica. La potencia conjunta alcanza 196 CV y la caja automática utiliza tres relaciones. El ZS acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos.

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Mucha potencia, consumo mínimo

La marca anuncia un consumo medio de 5 litros cada 100 kilómetros. Esa cifra ayuda a explicar el interés por esta versión híbrida, sobre todo para quien alterna ciudad y carretera. El conductor no necesita buscar un cargador. El sistema combina los motores y recupera energía durante las frenadas.

El ZS mide 4,43 metros de largo y ofrece una distancia entre ejes de 2,61 metros. El maletero arranca en 443 litros y llega a 1.457 con los asientos traseros abatidos. Esa capacidad lo convierte en una opción práctica para el uso diario. Tener sitio de sobra marca la diferencia.

El equipamiento tampoco está nada mal

MG ofrece tres acabados: Standard, Comfort y Luxury. Incluso el primero incluye instrumentación digital de siete pulgadas y una pantalla multimedia de 12,3. También incorpora Apple CarPlay, Android Auto y ayuda al aparcamiento trasero. La dotación inicial resulta amplia para quienes quieren conectividad y comodidad sin subir de versión.

Las ayudas a la conducción también tienen presencia desde el acabado básico. El ZS incluye control de crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado trasero y detector de vehículos en el ángulo muerto. Añade lector de señales, aviso de fatiga y alerta de salida de carril. El equipamiento facilita los trayectos en ciudad y autopista.

El precio anunciado es de 21.840 euros al contado y 20.340 euros financiados. MG añade una garantía de siete años o 150.000 kilómetros.