SYM busca conquistar a quienes quieren moverse por ciudad con un scooter de aspecto campero

Coches y Motos 14 NOV 2026 - 04:01h.

Es una crossover muy estética, de corte urbano pero que también se puede usar fuera del asfalto

SYM tiene la trail accesible de estética futurista más atractiva

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SYM siempre intenta complacer a sus clientes con propuestas que no puedes dejar pasar por alto, y un ejemplo de ello lo encontramos en esta scooter de aspecto campero, ideal para quienes buscan una moto para moverse con libertad por la ciudad. Es una crossover muy estética, de corte urbano pero que también se puede usar fuera del asfalto, y que se puede conducir sin ningún problema en caso de tener carné de coche, con tres años o más de antigüedad. Por todo esto, la ADX 125 es tan recomendable.

Su equipamiento es muy completo pese a ser una moto pequeña, con iluminación full LED, sistema de llave inteligente, toma de carga rápida y mucho más. En el apartado mecánico, dispone de sistema de parada y arranque automático, para un mejor uso del propulsor de un solo cilindro que oculta en su interior, de cuatro tiempos, refrigerado por líquido, que declara una potencia de 12,3 CV a 7.500 revoluciones por minuto, y un par máximo de 11,5 Nm.

Su bajo consumo es otro punto fuerte a destacar, pues tiene una autonomía de más de 500 kilómetros gracias a un depósito de combustible de 15 litros. De serie incorpora ayudas para la conducción como el control de tracción desconectable, sistema anti-caballito, ABS de doble canal con la firma de Continental o sistema de luces de emergencia automático. Y la guinda al pastel lo pone la pantalla TFT de cinco pulgadas y seis modos de visualización que hay en la instrumentación.

La SYM ADX 125 tiene un descuento increíble

Para hacerte con la SYM ADX 125 lo que vas a tener que realizar es un desembolso total de 3.299 euros, un precio brutal, gracias al descuento de 700 euros que ha recibido. Y el seguro se incluye de manera totalmente gratuita en esta cantidad.