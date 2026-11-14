Coches y Motos 14 NOV 2026 - 16:26h.

Comodidad, espacio y un precio difícil de ignorar

Skoda tiene el coche perfecto para los que no quieren correr

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Cuando llegan los hijos, las vacaciones o simplemente hace falta más espacio, el coche empieza a quedarse pequeño. El maletero que antes parecía suficiente deja de serlo y cada viaje se convierte en un dolor de cabeza. Es entonces cuando muchos conductores empiezan a mirar los SUV familiares. El problema es que los precios no siempre acompañan. Y ahí aparece el Skoda Karoq, un modelo que ofrece mucho espacio sin obligar a gastar una fortuna.

El Skoda Karoq está disponible desde 25.800 euros financiados, frente a los 31.125 euros de catálogo. La oferta contempla 36 cuotas de 150 euros, una entrada de 6.149,71 euros y un pago final de 19.619,15 euros. Quienes prefieran evitar la financiación pueden adquirirlo desde 27.811 euros al contado. Conviene revisar las condiciones y el coste total antes de decidir.

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Para presupuestos ajustados que necesitan mucho espacio

Hablemos del coche. El maletero es uno de los grandes protagonistas del Skoda Karoq. Sus 521 litros de capacidad, ampliables hasta 1.630 litros, permiten transportar equipaje sin demasiadas complicaciones. El modelo mide 4,38 metros de largo, 1,84 metros de ancho y 1,60 metros de alto, con una batalla de 2,63 metros. Unas dimensiones que facilitan su utilización diaria y permiten acomodar a cinco ocupantes.

La marca checa tampoco descuida el equipamiento. El acabado Selection incorpora instrumentación digital Virtual Cockpit de 10,25 pulgadas, acceso y arranque sin llave, cargador inalámbrico para teléfonos móviles y llantas de aleación de 17 pulgadas. También incluye barras longitudinales de techo y detalles cromados. Los faros Matrix LED están disponibles mediante una promoción específica que reduce su precio.

Propuesta sencilla, pero muy eficaz

El Skoda Karoq también resulta interesante por su comportamiento en carretera. La marca busca un equilibrio entre comodidad y estabilidad, con una conducción sencilla y previsible. Su tamaño permite afrontar viajes familiares sin renunciar a cierta agilidad en ciudad. Por planteamiento, compite con modelos como el Seat Ateca y el Dacia Duster, dos alternativas populares entre quienes buscan un SUV compacto.

Bajo el capó, la versión de acceso utiliza un motor de gasolina 1.0 TSI de 115 CV. Este bloque desarrolla 200 Nm de par máximo y trabaja con una transmisión manual de seis velocidades. La tracción es delantera. El conjunto acelera de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos, alcanza los 191 km/h y registra un consumo combinado de 5,8 litros cada 100 kilómetros.