La marca prémium de Toyota renueva su berlina más elegante y da un paso decisivo hacia la electrificación

Coches y Motos 14 NOV 2026 - 18:07h.

Este Lexus deja claro que las berlinas siguen teniendo mucho sentido

Lexus inventa el coche de seis ruedas

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Lexus lleva años construyendo su reputación sobre el lujo, la fiabilidad y la tecnología híbrida. Ahora, la división prémium de Toyota quiere dar un paso más con la nueva generación del Lexus ES. La berlina japonesa experimenta una profunda transformación y apuesta por una versión completamente eléctrica. Una decisión que refleja el futuro de la marca y que permite competir con las grandes berlinas de lujo europeas.

El nuevo Lexus ES rompe con la imagen conservadora de sus predecesores. La marca japonesa apuesta por una carrocería más atrevida, con superficies limpias, un frontal afilado y una silueta estilizada. Su diseño mantiene la elegancia habitual de Lexus, pero incorpora detalles más deportivos. El resultado es una berlina con personalidad propia, alejada de las fórmulas tradicionales del segmento.

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Berlina para toda la familia

Las dimensiones confirman que el ES juega en una categoría superior. El modelo alcanza los 5,14 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 1,56 metros de alto. Su distancia entre ejes llega a los 2,95 metros, una cifra que favorece especialmente el espacio para los pasajeros traseros. El maletero ofrece 475 litros. Por tamaño y planteamiento, busca compradores que también consideran alternativas como el Volvo ES90, el BMW i7 o el Mercedes EQS.

La electrificación marca el cambio más importante de esta generación. La versión eléctrica anunciada desarrolla 224 CV de potencia y utiliza una batería de 77 kWh. Lexus homologa una autonomía de hasta 581 kilómetros WLTP, suficiente para afrontar desplazamientos largos con una planificación adecuada. Además, la berlina acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos y disfruta de la etiqueta CERO de la DGT.

Lexus mantiene la oferta

Lexus anuncia esta versión desde 60.500 euros al contado o 56.900 euros financiados. La financiación contempla 48 cuotas de 495 euros, una entrada de 20.338,85 euros y un pago final de 23.990,08 euros. Al terminar, el cliente puede devolver el vehículo, renovarlo o quedárselo. La marca también ofrece Lexus Relax, una garantía renovable hasta los 15 años o 250.000 kilómetros, bajo sus condiciones.

La versión de la oferta incluye el acabado de acceso, denominado Signature Efficiency. Y aunque sea el más sencillo, responde a un modelo premium con argumentos de sobras. Incluye llantas de 19 pulgadas, instrumentación digital de 12,3 pulgadas y una pantalla táctil central de 14 pulgadas. También incorpora sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara posterior y el conjunto de asistentes Lexus Safety System+.