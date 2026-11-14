El Fiat Grande Panda convierte sus faros pixel en un guiño directo a los videojuegos de los años 80

Coches y Motos 14 NOV 2026 - 10:47h.

Fiat reinventa su utilitario más popular con un diseño que mira al pasado y la tecnología del futuro

Fiat mejora al Dacia Sandero en todo

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Fiat ha encontrado una manera muy original de recuperar el espíritu de los años 80. El nuevo Grande Panda recuerda al modelo que conquistó las calles europeas hace más de cuatro décadas, pero incorpora detalles propios de un coche moderno. El más llamativo está en sus faros, que utilizan pequeños elementos cuadrados para crear un efecto pixelado. Un diseño que recuerda inevitablemente a los primeros videojuegos y a las pantallas de aquella época.

Los faros delanteros no son el único homenaje al pasado. Fiat utiliza formas geométricas, superficies rectas y una carrocería de aspecto robusto. El resultado es un utilitario con personalidad, muy diferente de otros modelos actuales. Y deja claro que recuperar el pasado no significa renunciar al futuro.

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Un Fiat Panda reinventado

El nuevo modelo también crece respecto al Panda tradicional. Su carrocería mide 3,99 metros de largo, 1,75 metros de ancho y 1,60 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,54 metros. Estas dimensiones permiten ofrecer un habitáculo práctico y un maletero de 412 litros en la versión híbrida. Por planteamiento, busca competir con alternativas como el Jeep Avenger o el Renault Captur.

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Fiat ofrece dos alternativas mecánicas para diferentes necesidades. La versión híbrida combina un motor de gasolina 1.2 de 110 CV con tecnología eléctrica de 48 voltios. Utiliza una transmisión automática de doble embrague y tracción delantera. Su consumo combinado homologado es de 5,4 litros cada 100 kilómetros y dispone de la etiqueta ECO de la DGT.

También hay opción 100% eléctrica

La variante completamente eléctrica apuesta por una conducción sin emisiones locales. Incorpora un motor de 113 CV y una batería LFP de 44 kWh, con hasta 320 kilómetros de autonomía WLTP. Admite cargas rápidas de 100 kW, suficientes para pasar del 20 al 80 % en unos 26 minutos. También acelera de 0 a 100 km/h en 11 segundos.

El Grande Panda está anunciado desde 17.649 euros al contado. La financiación contempla cuotas de 149 euros mensuales, una entrada de 2.209,50 euros y un pago final de 13.318,15 euros, con seguro de crédito. La gama se organiza en tres acabados: Pop, Icon y La Prima. Desde el primero incluye aire acondicionado, instrumentación digital de 10 pulgadas y sensores traseros.