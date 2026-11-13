Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Coches y motos

El SUV de Dacia baja de precio y amenaza al Seat Ateca, con etiqueta ECO y mucho más barato

dacia_duster_2024jpg.jpg
Dacia Duster. Dacia
Compartir

El Dacia Duster estrenó su tercera generación en 2024 y dio un salto en diseño, tecnología y calidad. Ahora refuerza su atractivo con un precio de entrada más bajo y una mecánica adaptada al GLP. Una seria amenaza para el Seat Ateca, cuya gama arranca en 31.951 euros y carece de versiones con etiqueta ECO de la DGT.

La versión más económica utiliza un motor 1.0 ECO-G de 120 CV y 200 Nm. Este bloque puede funcionar con gasolina o GLP. La caja de cambios manual tiene seis velocidades y envía la fuerza a las ruedas delanteras. Es una fórmula sencilla para quien busca contener el gasto sin renunciar a un SUV.

PUEDE INTERESARTE
Dacia Duster 2024
Dacia Duster 2024. Dacia

Incluye la etiqueta ECO de la DGT

El Duster acelera de 0 a 100 km/h en 11,6 segundos y alcanza 180 km/h. Su consumo medio declarado es de 6,0 litros cada 100 kilómetros. La adaptación al GLP le permite lucir la etiqueta ECO de la DGT. Eso facilita el acceso a zonas con restricciones de circulación.

PUEDE INTERESARTE

La carrocería mide 4.343 milímetros de largo, 1.813 de ancho y 1.693 de alto. La distancia entre ejes llega a 2.673 milímetros y aporta espacio interior. El maletero ofrece 445 litros. Son medidas que dejan espacio para la familia y el equipaje, con una silueta compacta para moverse también por ciudad.

Dacia Duster
Dacia Duster. Dacia

Precio y equipamiento:

Dacia anuncia el Duster desde 20.020 euros al contado. Con financiación, el precio baja a 18.453 euros. La oferta le da ventaja frente a los SUV más caros. Conviene revisar las condiciones antes de comparar solo la cuota o el precio anunciado.

En equipamiento, los precios incluyen el acabado Essential. Cuenta con:

  • Alerta olvido de cinturón﻿
  • Asistente de velocidad con detección de señales de tráfico (ISA)﻿
  • Kit de reparacion de pinchazos﻿
  • Alerta de detección de fatiga﻿
  • Airbags laterales, delanteros y de cortina﻿
  • Asistente de mantenimiento de carril﻿
  • Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS)﻿
  • Airbag frontal conductor y pasajero﻿
  • Desconexión airbag pasajero﻿
  • Alerta visual de frenado de emergencia﻿
  • My Safety﻿
  • Regulador-limitador de velocidad﻿
  • Sistema avanzado de frenado de emergencia (AEBS)﻿
  • Luces EcoLed﻿
  • Alerta presión de neumáticos﻿
  • Alerta de distancia de seguridad﻿
  • Llamada de emergencia SOS﻿
  • Sistema de fijación ISOFIX en plazas laterales traseras﻿
  • Nuevo Media Control (Audio streaming bluetooth con conexión a smartphone, 4 altavoces y 1 toma USB)﻿
  • 3 Reposacabezas traseros﻿
  • Cierre centralizado﻿
  • Ayuda al aparcamiento trasero﻿
  • Llave con 2 botones﻿
  • Volante Soft Feel﻿
  • Volante regulable en altura y profundidad﻿
  • Asiento del conductor y pasajero con regulación en altura﻿
  • Climatización manual﻿
  • Luces diurnas tipo LED﻿
  • Ayuda al arranque en pendiente (HSA)﻿
  • Sistema ECO Mode, con Stop&Start, e indicador de cambio de velocidades﻿
  • Encendido automático de luces﻿
  • Luneta trasera calefactable﻿
  • Banqueta trasera abatible 1/3-2/3﻿
  • Elevalunas traseros manuales﻿
  • Elevalunas delanteros eléctricos e impulsionales﻿
  • Consola central baja sin reposabrazos﻿
  • Barras de techo longitudinales﻿
  • Paragolpes color carrocería﻿
  • Retrovisores exteriores negros﻿
  • Retrovisores exteriores eléctricos y antiescarcha﻿
Temas