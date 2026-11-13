El SUV de Dacia baja de precio y amenaza al Seat Ateca, con etiqueta ECO y mucho más barato

Coches y Motos 13 NOV 2026 - 09:25h.

Un serio problema para el SUV español

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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El Dacia Duster estrenó su tercera generación en 2024 y dio un salto en diseño, tecnología y calidad. Ahora refuerza su atractivo con un precio de entrada más bajo y una mecánica adaptada al GLP. Una seria amenaza para el Seat Ateca, cuya gama arranca en 31.951 euros y carece de versiones con etiqueta ECO de la DGT.

La versión más económica utiliza un motor 1.0 ECO-G de 120 CV y 200 Nm. Este bloque puede funcionar con gasolina o GLP. La caja de cambios manual tiene seis velocidades y envía la fuerza a las ruedas delanteras. Es una fórmula sencilla para quien busca contener el gasto sin renunciar a un SUV.

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Incluye la etiqueta ECO de la DGT

El Duster acelera de 0 a 100 km/h en 11,6 segundos y alcanza 180 km/h. Su consumo medio declarado es de 6,0 litros cada 100 kilómetros. La adaptación al GLP le permite lucir la etiqueta ECO de la DGT. Eso facilita el acceso a zonas con restricciones de circulación.

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La carrocería mide 4.343 milímetros de largo, 1.813 de ancho y 1.693 de alto. La distancia entre ejes llega a 2.673 milímetros y aporta espacio interior. El maletero ofrece 445 litros. Son medidas que dejan espacio para la familia y el equipaje, con una silueta compacta para moverse también por ciudad.

Precio y equipamiento:

Dacia anuncia el Duster desde 20.020 euros al contado. Con financiación, el precio baja a 18.453 euros. La oferta le da ventaja frente a los SUV más caros. Conviene revisar las condiciones antes de comparar solo la cuota o el precio anunciado.

En equipamiento, los precios incluyen el acabado Essential. Cuenta con: