El SUV de Dacia baja de precio y amenaza al Seat Ateca, con etiqueta ECO y mucho más barato
Un serio problema para el SUV español
Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia
El Dacia Duster estrenó su tercera generación en 2024 y dio un salto en diseño, tecnología y calidad. Ahora refuerza su atractivo con un precio de entrada más bajo y una mecánica adaptada al GLP. Una seria amenaza para el Seat Ateca, cuya gama arranca en 31.951 euros y carece de versiones con etiqueta ECO de la DGT.
La versión más económica utiliza un motor 1.0 ECO-G de 120 CV y 200 Nm. Este bloque puede funcionar con gasolina o GLP. La caja de cambios manual tiene seis velocidades y envía la fuerza a las ruedas delanteras. Es una fórmula sencilla para quien busca contener el gasto sin renunciar a un SUV.
Incluye la etiqueta ECO de la DGT
El Duster acelera de 0 a 100 km/h en 11,6 segundos y alcanza 180 km/h. Su consumo medio declarado es de 6,0 litros cada 100 kilómetros. La adaptación al GLP le permite lucir la etiqueta ECO de la DGT. Eso facilita el acceso a zonas con restricciones de circulación.
La carrocería mide 4.343 milímetros de largo, 1.813 de ancho y 1.693 de alto. La distancia entre ejes llega a 2.673 milímetros y aporta espacio interior. El maletero ofrece 445 litros. Son medidas que dejan espacio para la familia y el equipaje, con una silueta compacta para moverse también por ciudad.
Precio y equipamiento:
Dacia anuncia el Duster desde 20.020 euros al contado. Con financiación, el precio baja a 18.453 euros. La oferta le da ventaja frente a los SUV más caros. Conviene revisar las condiciones antes de comparar solo la cuota o el precio anunciado.
En equipamiento, los precios incluyen el acabado Essential. Cuenta con:
- Alerta olvido de cinturón
- Asistente de velocidad con detección de señales de tráfico (ISA)
- Kit de reparacion de pinchazos
- Alerta de detección de fatiga
- Airbags laterales, delanteros y de cortina
- Asistente de mantenimiento de carril
- Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS)
- Airbag frontal conductor y pasajero
- Desconexión airbag pasajero
- Alerta visual de frenado de emergencia
- My Safety
- Regulador-limitador de velocidad
- Sistema avanzado de frenado de emergencia (AEBS)
- Luces EcoLed
- Alerta presión de neumáticos
- Alerta de distancia de seguridad
- Llamada de emergencia SOS
- Sistema de fijación ISOFIX en plazas laterales traseras
- Nuevo Media Control (Audio streaming bluetooth con conexión a smartphone, 4 altavoces y 1 toma USB)
- 3 Reposacabezas traseros
- Cierre centralizado
- Ayuda al aparcamiento trasero
- Llave con 2 botones
- Volante Soft Feel
- Volante regulable en altura y profundidad
- Asiento del conductor y pasajero con regulación en altura
- Climatización manual
- Luces diurnas tipo LED
- Ayuda al arranque en pendiente (HSA)
- Sistema ECO Mode, con Stop&Start, e indicador de cambio de velocidades
- Encendido automático de luces
- Luneta trasera calefactable
- Banqueta trasera abatible 1/3-2/3
- Elevalunas traseros manuales
- Elevalunas delanteros eléctricos e impulsionales
- Consola central baja sin reposabrazos
- Barras de techo longitudinales
- Paragolpes color carrocería
- Retrovisores exteriores negros
- Retrovisores exteriores eléctricos y antiescarcha