Alfa Romeo tiene una modelo que supera a las grandes marcas alemanas por elegancia y diseño

Coches y Motos 13 NOV 2026 - 02:14h.

El Junior es un ejemplo del nivel top de diseños habituales en la marca italiana

Alfa Romeo vuelve a reinventar el Tonale

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Alfa Romeo siempre ha concedido una importancia especial al diseño. Desde sus deportivos clásicos hasta modelos recientes como el Giulia o el Tonale, el fabricante italiano ha desarrollado automóviles que buscan transmitir personalidad y dinamismo. El Junior continúa esta tradición, pero adapta su lenguaje estético a un SUV de dimensiones urbanas.

Su carrocería combina un frontal reconocible, unas proporciones compactas y numerosos detalles inspirados en la historia de la marca. Frente a alternativas alemanas como el Audi Q2 o el BMW X1, el Junior apuesta por una imagen más atrevida, aunque considerar que supera a sus rivales en elegancia depende de las preferencias personales.

Un diseño con identidad italiana

El Alfa Romeo Junior mide aproximadamente 4,17 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una interpretación moderna del tradicional escudo de Alfa Romeo, acompañada por unos faros estilizados y unas entradas de aire que refuerzan su imagen deportiva. Dependiendo de la versión, la parrilla presenta diferentes acabados y elementos decorativos.

De perfil destacan una línea de techo ligeramente descendente, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada relativamente compacta. Los tiradores de las puertas posteriores están integrados en la zona superior, contribuyendo a crear una silueta más limpia. La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón inclinado que recuerda a algunos deportivos históricos de la marca.

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El resultado es un SUV urbano con una personalidad visual muy marcada. Frente a los diseños más sobrios de determinados fabricantes alemanes, el Junior utiliza formas más expresivas. No necesariamente resulta más elegante para todos los compradores, pero ofrece una interpretación diferente de la categoría.

Un interior deportivo y tecnológico

El habitáculo mantiene la filosofía estética de Alfa Romeo, con una distribución orientada hacia el conductor. El salpicadero incorpora una instrumentación digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia central del mismo tamaño. La instrumentación utiliza un diseño inspirado en los tradicionales relojes de la marca.

También dispone de diferentes mandos físicos, una consola central elevada y numerosos detalles decorativos. Dependiendo del acabado puede incorporar asientos deportivos Sabelt, tapicerías específicas y diferentes elementos de equipamiento. La segunda fila ofrece espacio suficiente para desplazamientos habituales, aunque no destaca especialmente por su amplitud.

El maletero dispone de hasta 415 litros en las versiones híbridas de tracción delantera, mientras las eléctricas ofrecen aproximadamente 400 litros. Son cifras interesantes para un automóvil de poco más de cuatro metros.

Híbrido, eléctrico y versiones deportivas

La gama del Alfa Romeo Junior incluye diferentes alternativas mecánicas. Las versiones Ibrida utilizan un motor de gasolina de 1,2 litros con tecnología de hibridación de 48 voltios. Esta configuración desarrolla 145 CV y obtiene la etiqueta ECO de la DGT.

También existe una alternativa híbrida con tracción total Q4, que incorpora un motor eléctrico adicional en el eje posterior. Las versiones completamente eléctricas utilizan un motor de 156 CV y una batería de 54 kWh de capacidad nominal. Por encima aparece el Junior Veloce eléctrico, con 280 CV y una puesta a punto especialmente deportiva.

Esta última incorpora modificaciones en la suspensión, la dirección y el sistema de frenado para mejorar las sensaciones de conducción. El Junior no pretende competir directamente con los SUV premium alemanes de mayor tamaño. Su principal atractivo está en ofrecer una estética italiana reconocible, unas dimensiones manejables y diferentes alternativas electrificadas. Para quienes valoran especialmente el diseño y quieren un SUV urbano con personalidad, representa una de las propuestas más interesantes de Alfa Romeo.