Coches y Motos 12 NOV 2026 - 10:42h.

El nuevo RAV4 tiene muchos números de seguir siendo uno de los SUV más vendidos del mundo

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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Toyota ha reforzado considerablemente su presencia en el mercado de los SUV familiares con la nueva generación del RAV4. El modelo japonés mantiene una de sus principales señas de identidad, la tecnología híbrida, pero introduce un diseño más elaborado, un habitáculo tecnológico y una oferta mecánica que incluye alternativas enchufables de elevada potencia.

Su evolución permite acercarlo a modelos de fabricantes premium como el Audi Q5, el BMW X3 o el Mercedes GLC en determinados aspectos. Sin embargo, el RAV4 continúa utilizando un planteamiento diferente, orientado principalmente a la eficiencia, la funcionalidad y la facilidad de utilización.

Un diseño más sofisticado y robusto

El nuevo Toyota RAV4 mide aproximadamente 4,60 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal presenta una evolución del lenguaje estético de Toyota, con unos faros estilizados y una firma luminosa especialmente reconocible. La parrilla y los paragolpes utilizan formas geométricas que refuerzan su imagen robusta.

De perfil mantiene una línea de techo relativamente horizontal, pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa. La trasera incorpora un portón amplio y unos pilotos de diseño moderno. Toyota también ofrece diferentes acabados, incluyendo versiones GR Sport con una estética más deportiva.

El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila con espacio suficiente para adultos. También ofrece una capacidad de carga adecuada para viajes familiares, aunque el volumen exacto depende de la versión elegida.

Tecnología y mecánicas híbridas

Una de las principales novedades del RAV4 está en su arquitectura electrónica. Toyota ha desarrollado una nueva generación de su sistema multimedia, acompañada por una instrumentación digital y diferentes funciones de conectividad. También incorpora una evolución del conjunto Toyota Safety Sense, con asistentes de conducción y sistemas destinados a mejorar la seguridad.

La gama mecánica incluye versiones híbridas autorrecargables y alternativas híbridas enchufables. El RAV4 Hybrid 200 combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y ofrece una potencia próxima a los 200 CV, dependiendo de la configuración. Esta alternativa obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga.

Toyota anuncia consumos homologados desde aproximadamente 4,9 litros cada 100 kilómetros para determinadas versiones. Por encima aparece el RAV4 Plug-in Hybrid 300, con una potencia cercana a los 300 CV y una batería que permite realizar desplazamientos utilizando electricidad. Esta configuración obtiene la etiqueta CERO y resulta especialmente interesante para quienes pueden recargar habitualmente.

¿Puede competir con los SUV premium?

El Toyota RAV4 presenta argumentos importantes frente a modelos como el Audi Q5, el BMW X3 o el Mercedes GLC. Su tecnología híbrida está orientada a reducir el consumo y ofrecer una utilización sencilla. También dispone de un habitáculo moderno, numerosos asistentes de conducción y una carrocería familiar.

Sin embargo, los fabricantes premium alemanes mantienen ventajas en determinados aspectos. Modelos como el Mercedes GLC o el BMW X3 pueden ofrecer un aislamiento acústico superior, materiales más sofisticados y suspensiones especialmente elaboradas. También disponen de gamas mecánicas más amplias y diferentes configuraciones de elevada potencia.

El RAV4 no pretende igualar necesariamente estas características. Su principal argumento está en combinar una mecánica eficiente con una buena funcionalidad y una tecnología de seguridad avanzada. Además, Toyota cuenta con una trayectoria extensa en el desarrollo de sistemas híbridos, un aspecto importante para quienes buscan conservar el automóvil durante muchos años.

Eso no garantiza una fiabilidad absoluta, pero constituye un elemento relevante al valorar la compra. El RAV4 puede resultar especialmente interesante para quienes buscan un SUV familiar bien equipado y no necesitan determinados elementos de lujo. Su evolución tecnológica y mecánica permite acercarlo a modelos de precio superior, aunque la experiencia de conducción y el refinamiento siguen siendo diferentes.