Coches y Motos 11 NOV 2026 - 14:09h.

Una solución inteligente a la continua subida del precio de la gasolina

Ford hace una locura con el precio del Focus

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El precio de la gasolina ha subido en los últimos meses, aunque las cifras cambian semana a semana. Ese gasto hace que muchos conductores miren hacia la electrificación. Sin embargo, el coche eléctrico todavía genera dudas a quienes temen depender de los puntos de carga o planificar cada trayecto.

Por eso, los híbridos enchufables pueden ser una buena alternativa: permiten hacer recorridos diarios con electricidad y viajar con el motor de gasolina. Ford ofrece esa tecnología en la gama Kuga. La versión de 180 CV de esta oferta, en cambio, es híbrida autorrecargable. No necesita enchufarse.

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Espacio para toda la familia y mucho confort

El Kuga juega en el terreno de los SUV familiares. Mide 4,61 metros de largo y tiene 2,71 metros de batalla. El maletero ofrece 475 litros, que crecen hasta 1.534 al abatir los asientos. Además, la banqueta trasera se desliza para repartir mejor el espacio entre pasajeros y equipaje.

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Su motor de gasolina 2.5 trabaja con el sistema híbrido y entrega 180 CV. La tracción es delantera. Ford anuncia un consumo medio de 5,3 litros cada 100 kilómetros. El Kuga acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos y alcanza los 196 km/h. Son cifras pensadas para viajar.

Euipamiento muy tecnológico desde el inicio

El acabado Titanium, segundo nivel de la gama, incluye faros LED, llantas de 17 pulgadas y climatizador bizona. También suma acceso y arranque sin llave, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, y cámara posterior. La pantalla central de 13,2 pulgadas acompaña al cuadro digital de 12,3.

El sistema SYNC 4 añade navegación, conectividad móvil y control por voz. Ford incorpora reconocimiento de señales, detector de fatiga, mitigación de colisiones y asistente de mantenimiento de carril. La oferta anuncia una cuota de 160 euros al mes y cuatro años de mantenimiento y garantía. Incluye una entrada de 11.200 euros.

La financiación contempla además una cuota de 3.375 euros en el mes 12 y un pago final de 15.841 euros, con un plazo de 49 meses. Ford suma 4.500 euros a la ayuda máxima del Programa Auto.