El MG ZS híbrido juega la carta de las ofertas y sus 224 CV para convertirse en una alternativa potente entre los SUV híbridos
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MG ha conseguido hacerse un hueco importante en el mercado español gracias a una combinación de precios competitivos, equipamiento abundante y una gama de vehículos electrificados cada vez más completa. Entre sus propuestas destacan dos SUV híbridos que comparten filosofía comercial, pero pertenecen a categorías diferentes: el ZS Hybrid+ y el HS Hybrid+.
La distinción resulta importante porque el MG ZS Hybrid+ desarrolla 197 CV, mientras el MG HS Hybrid+ anuncia aproximadamente 225 CV. Por tanto, la potencia de 224 CV asociada al titular corresponde al SUV de mayor tamaño y no al ZS. Ambos pueden resultar interesantes para quienes buscan un híbrido potente sin asumir el precio de determinados competidores tradicionales.
El MG ZS apuesta por la potencia y el precio
El MG ZS Hybrid+ mide aproximadamente 4,43 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño presenta un frontal moderno, con unos faros estilizados y una parrilla de grandes dimensiones. De perfil destacan una línea de techo relativamente horizontal, pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa.
La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón que facilita el acceso al maletero. El habitáculo ofrece cinco plazas y una capacidad de carga de 443 litros, una cifra interesante para un SUV de estas dimensiones. También dispone de instrumentación digital, pantalla multimedia central y diferentes asistentes de conducción.
Dependiendo del acabado puede incorporar cámaras de visión periférica, asientos calefactados y conectividad avanzada. Su principal argumento mecánico está en el sistema Hybrid+, que combina un motor de gasolina de 1,5 litros con propulsión eléctrica. La potencia conjunta alcanza los 197 CV según la ficha técnica de MG. Esta configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 8,7 segundos y obtiene la etiqueta ECO de la DGT.
El MG HS Hybrid+ supera los 220 CV
Quienes buscan una potencia superior tienen en el MG HS Hybrid+ una alternativa de mayor tamaño. Este SUV mide aproximadamente 4,67 metros de longitud y ofrece una carrocería especialmente orientada al uso familiar. Su habitáculo dispone de una segunda fila espaciosa y un maletero generoso, además de una presentación tecnológica moderna.
El sistema híbrido combina un motor de gasolina turbo de 1,5 litros con un motor eléctrico y una batería de 1,8 kWh. La potencia conjunta alcanza los 225 CV, una cifra que permite ofrecer unas prestaciones elevadas para un SUV familiar. MG anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente 7,9 segundos.
El consumo homologado se sitúa alrededor de los 5,5 litros cada 100 kilómetros en ciclo combinado WLTP. Es una cifra competitiva para un automóvil de estas dimensiones y potencia, aunque el consumo real dependerá del tipo de recorrido. A diferencia de un híbrido enchufable, el HS Hybrid+ no necesita conectarse a un punto de carga. El sistema gestiona automáticamente el funcionamiento de ambos motores y recupera energía durante las frenadas.
Las promociones pueden resultar decisivas
Uno de los principales argumentos de MG está en su política comercial. La marca suele ofrecer descuentos, campañas de financiación y promociones que pueden reducir considerablemente el precio anunciado. Sin embargo, resulta importante distinguir entre una tarifa al contado y una oferta condicionada a financiación.
Las cuotas mensuales reducidas pueden incluir entradas elevadas, intereses y pagos finales que modifican el coste total del automóvil. Por eso conviene comparar siempre el precio completo de adquisición y no únicamente la cantidad mensual.
El MG ZS Hybrid+ resulta especialmente interesante para quienes buscan un SUV compacto, potente y con etiqueta ECO. El HS Hybrid+ ofrece más espacio y una potencia superior, acercándose a modelos familiares como el Kia Sportage o el Hyundai Tucson. Ambos utilizan la electrificación para combinar prestaciones y consumos contenidos sin necesidad de recarga externa.
La elección dependerá principalmente del presupuesto y de las necesidades de espacio. El ZS representa la opción más compacta y accesible, mientras el HS responde a quienes buscan un automóvil familiar más grande y con una mecánica de más de 220 CV.