El DS 7 tiene una silueta elegante, mucho carácter y, para algunos, un diseño más exclusivo que el Toyota C-HR

Coches y Motos 07 NOV 2026 - 02:56h.

El modelo premium francés tiene mucha personalidad

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El Toyota C-HR es uno de los SUV compactos que más claramente apuesta por el diseño. Su carrocería de inspiración cupé, las superficies angulosas y una firma luminosa reconocible lo convierten en un automóvil con mucha personalidad. Sin embargo, quienes buscan una interpretación más elegante y refinada de esta categoría tienen en el DS 7 una alternativa interesante.

El SUV francés utiliza un lenguaje estético diferente, con numerosos detalles que buscan transmitir una sensación de exclusividad. Su carrocería es más grande y su habitáculo concede especial importancia a los materiales, el confort y la calidad percibida. No es un rival completamente equivalente al Toyota, pero puede resultar atractivo para quienes priorizan una imagen distinguida.

Un diseño que apuesta por el refinamiento

El DS 7 mide aproximadamente 4,59 metros de longitud, frente a los 4,36 metros del Toyota C-HR. Esta diferencia permite ofrecer una carrocería de proporciones más generosas y una presencia visual distinta. Su frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones, acompañada por unos faros estilizados y una firma luminosa vertical que se prolonga hacia el paragolpes.

Los elementos cromados y las superficies esculpidas refuerzan su imagen sofisticada. De perfil destacan una línea de techo relativamente horizontal, pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa. La trasera incorpora unos pilotos con un dibujo tridimensional y un portón de grandes dimensiones.

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El Toyota C-HR apuesta por unas proporciones más deportivas, con una línea de techo descendente y una carrocería que busca transmitir dinamismo. El DS 7 utiliza formas más tradicionales, pero incorpora numerosos detalles decorativos que lo diferencian de otros SUV. La valoración estética siempre es subjetiva, aunque el modelo francés tiene argumentos para resultar especialmente atractivo entre quienes prefieren la elegancia a una apariencia agresiva.

Un interior que busca transmitir lujo

El habitáculo es uno de los elementos más característicos del DS 7. La marca utiliza diferentes revestimientos de cuero, inserciones decorativas y materiales que buscan crear una atmósfera acogedora. En los acabados superiores pueden encontrarse tapicerías de cuero Nappa, costuras inspiradas en las correas de reloj y numerosos detalles exclusivos.

El salpicadero incorpora una pantalla multimedia de 12 pulgadas y una instrumentación digital configurable. También dispone de diferentes asistentes de conducción y elementos de confort. Dependiendo del acabado puede incorporar asientos con funciones de masaje, calefacción y ventilación.

La segunda fila ofrece espacio suficiente para adultos y el maletero alcanza hasta 555 litros, dependiendo de la versión. El Toyota C-HR ofrece una presentación interior moderna, pero su carrocería más compacta y su línea de techo descendente condicionan el aprovechamiento del espacio. El DS 7 resulta especialmente interesante para quienes necesitan un SUV familiar sin renunciar a una presentación sofisticada.

Una gama mecánica con diferentes alternativas

El DS 7 dispone de versiones diésel y alternativas híbridas enchufables, dependiendo de la oferta comercial. Estas últimas combinan un motor de gasolina con propulsión eléctrica y permiten realizar desplazamientos cotidianos utilizando electricidad. Las versiones enchufables obtienen la etiqueta CERO de la DGT cuando cumplen los requisitos correspondientes.

El Toyota C-HR apuesta principalmente por sistemas híbridos autorrecargables, además de una alternativa híbrida enchufable. Su principal argumento está en la eficiencia y en la facilidad de utilización, especialmente en ciudad. El DS responde con una orientación más marcada hacia el confort y una presentación interior que busca competir con fabricantes premium.

También puede incorporar una suspensión con amortiguación controlada mediante cámara, diseñada para anticipar determinadas irregularidades del asfalto. El Toyota C-HR resulta más manejable y puede ser una elección especialmente racional para desplazamientos urbanos. El DS 7 ofrece más espacio y una imagen de mayor refinamiento. Para quienes valoran especialmente el diseño interior, los materiales y la comodidad, el modelo francés constituye una alternativa con una personalidad claramente diferenciada.