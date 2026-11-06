El Dacia Duster demuestra que tener un SUV espacioso y preparado para salir del asfalto no tiene por qué costar una fortuna
El rey de los SUV low cost es ahora más interesante que nunca
Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia
El Dacia Duster lleva años demostrando que no hace falta gastar demasiado dinero para disfrutar de un SUV práctico y versátil. Su tercera generación, estrenada en 2024, supuso un salto importante en diseño, tecnología y calidad. El modelo rumano mantiene su filosofía económica, pero ahora presenta una imagen más robusta y un equipamiento mucho más completo.
Su capacidad para abandonar el asfalto sigue siendo una de sus características más interesantes. El Duster dispone de 21,7 centímetros de altura libre al suelo, una profundidad de vadeo de 50 centímetros y un ángulo de ataque de 36 grados. Estas cotas, especialmente aprovechables en las versiones 4x4, permiten afrontar caminos complicados con mayor tranquilidad. Y entre sus principales rivales aparecen el MG ZS o el Seat Ateca.
Gran despliegue mecánico
La gama comienza en 20.020 euros al contado o 18.453 euros financiados. El modelo de acceso utiliza un motor 1.0 ECO-G de 120 CV, compatible con gasolina y GLP. Desarrolla 200 Nm, incorpora cambio manual de seis velocidades y consume 6 litros cada 100 kilómetros. Además, disfruta de la etiqueta ECO de la DGT.
Quienes necesitan tracción total disponen de diferentes alternativas. Una versión con motor 1.2 turbo de 140 CV parte de 21.397 euros financiados o 23.220 euros al contado. Por encima aparece otra propuesta de 150 CV, con cambio automático, tracción 4x4 conectable y adaptación al GLP. Esta última cuesta desde 26.273 euros financiados.
Dacia también ofrece un híbrido completo de 155 CV. Esta versión combina eficiencia y comodidad gracias a su transmisión automática. Registra un consumo medio de 4,7 litros cada 100 kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos. Su precio comienza en 24.247 euros financiados o 26.320 euros al contado.
Equipamiento completo desde las versiones de acceso
El Duster mide 4,34 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,69 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,67 metros. El maletero ofrece 445 litros, una capacidad adecuada para viajar en familia y transportar equipaje sin demasiadas complicaciones.
El acabado Essential incluye frenada automática de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, sensores traseros y luces EcoLED. También incorpora conectividad Bluetooth y barras de techo.