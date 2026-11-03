Coches y Motos 03 NOV 2026 - 20:29h.

Lujo sobre ruedas para conquistar la ciudad

Lexus revoluciona el segmento de los todoterreno premium

Compartir







Lexus ha conseguido trasladar el lujo de sus modelos más grandes a un SUV de dimensiones urbanas. El LBX es la puerta de entrada a la gama de la firma japonesa, pero mantiene buena parte de sus señas de identidad. Su diseño elegante, la calidad interior y la tecnología híbrida lo convierten en una alternativa interesante para quienes buscan un coche pequeño sin renunciar a una experiencia prémium.

El Lexus LBX también quiere convencer por su eficiencia. Su sistema híbrido autorrecargable combina un motor de gasolina de 1,5 litros con otro eléctrico. El conjunto desarrolla 136 CV y 185 Nm de par máximo, gestionados mediante una transmisión automática e-CVT. La versión de tracción delantera acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos y registra un consumo homologado que ronda los 4,5 litros cada 100 kilómetros.

PUEDE INTERESARTE Lexus saca el modelo del mercado

Lujo para urbanitas

Lexus ofrece una gama de acabados especialmente amplia. El catálogo incluye las versiones LBX, Urban, Elegant, Elegant Black, Emotion, Relax, Cool y Omotenashi. El acabado Elegant incorpora llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería de cuero sintético Tahara y acceso inteligente Smart Entry. La presentación interior combina materiales cuidados con un ambiente moderno.

El equipamiento tecnológico también ocupa un lugar destacado. El LBX puede disponer de pantalla táctil de 9,8 pulgadas, instrumentación digital de 7 pulgadas y navegación online. También incorpora cargador inalámbrico para teléfonos móviles y el paquete de seguridad Lexus Safety System+ 3, que reúne diferentes asistentes de conducción.

Además, está de oferta

Y ahora, lo mejor de todo. La marca japonesa anuncia actualmente el LBX desde 34.800 euros al contado o 32.000 euros financiados. Esta última modalidad contempla 48 cuotas de 250 euros mensuales, una entrada de 8.549,40 euros y un pago final de 19.212,40 euros. Un mensaje inapelable a rivales como el Nissan Juke híbrido, el Mitsubishi ASX o el Suzuki Vitara.