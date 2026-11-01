Coches y Motos 01 NOV 2026 - 06:52h.

El clon del Renault Captur que no deja de ganar adeptos

Mitsubishi tiene un nuevo SUV que se fabrica en España

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El Volkswagen T-Cross y el Nissan Juke son dos nombres habituales entre quienes buscan un SUV urbano. Ambos ofrecen diseños reconocibles y dimensiones prácticas. Sin embargo, existe una alternativa que merece entrar en la comparación: el Mitsubishi ASX. El modelo japonés ha renovado su propuesta con motores de gasolina, versiones electrificadas y un precio promocional que arranca en 19.950 euros.

El Mitsubishi ASX comparte prácticamente toda su base con el Renault Captur. Ambos utilizan una arquitectura común y presentan numerosas similitudes, aunque Mitsubishi incorpora su propio logotipo y algunos detalles diferenciadores. Mide 4,22 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,56 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,63 metros. El maletero ofrece hasta 419 litros, una capacidad que puede ampliarse hasta 1.575 litros al abatir los asientos posteriores.

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Tres versiones mecánicas a elegir

La versión de acceso incorpora un motor de gasolina 1.2 turbo de 115 CV, que desarrolla 240 Nm de par máximo. Mitsubishi lo combina con una caja de cambios manual de seis velocidades. Esta alternativa está dirigida a quienes prefieren una mecánica convencional y buscan reducir el desembolso inicial sin renunciar a un equipamiento moderno.

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Por encima aparece el ASX 1.3 turbo de 140 CV, equipado con tecnología híbrida ligera de 12 voltios. Incorpora cambio automático de doble embrague con siete velocidades y dispone de etiqueta ECO de la DGT. La gama culmina con un híbrido autorrecargable de 158 CV, que combina un motor de gasolina 1.8 con dos eléctricos y permite circular sin emisiones durante trayectos cortos.

El equipamiento no decepciona

El acabado Motion ya incluye faros Full LED, pantalla táctil de 10,4 pulgadas y cuadro digital de siete pulgadas. También ofrece climatizador automático, cámara trasera, Android Auto, Apple CarPlay y asistentes de seguridad. Los niveles Black Edition y Kaiteki pueden añadir cámara de 360 grados, sonido Harman Kardon, techo panorámico y tapicería de cuero vegano.

El precio también juega a favor del Mitsubishi. Su tarifa recomendada es de 25.650 euros, pero el descuento comercial la reduce a 22.450 euros al contado. Con otros 2.500 euros de descuento por financiación, el precio promocional baja hasta 19.950 euros.