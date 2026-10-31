Con un enfoque familiar más redondo y, para muchos, una alternativa más interesante al Citroën C5 Aircross

Coches y Motos 31 OCT 2026 - 16:32h.

El C5 Aircross es una excelente opción, pero Ford tiene un SUV muy recomendable

El Citroën menos bonito es una ganga

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El Citroën C5 Aircross ha construido buena parte de su personalidad alrededor del confort. Su nueva generación añade una carrocería más grande, una presentación tecnológica y una gama electrificada especialmente completa. Sin embargo, el Ford Kuga mantiene argumentos importantes para quienes buscan un SUV familiar de dimensiones razonables, con un comportamiento equilibrado y diferentes alternativas híbridas.

El modelo de Ford apuesta por una fórmula menos llamativa desde el punto de vista estético, pero muy práctica para el día a día. Su principal atractivo está en combinar espacio, facilidad de conducción y una gama mecánica que permite escoger entre un híbrido autorrecargable y otro enchufable.

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Un SUV pensado para la vida familiar

El Ford Kuga mide aproximadamente 4,61 metros de longitud, frente a los 4,65 metros del nuevo Citroën C5 Aircross. Su carrocería presenta unas proporciones equilibradas, con un frontal elevado, pasos de rueda marcados y una línea de techo que favorece el espacio interior. La actualización del modelo introdujo una parrilla rediseñada, nuevos grupos ópticos y una firma luminosa horizontal que contribuye a modernizar su apariencia.

De perfil mantiene una silueta relativamente convencional, mientras la trasera incorpora un portón de grandes dimensiones. El habitáculo dispone de una segunda fila con asientos desplazables longitudinalmente, una solución especialmente útil para distribuir el espacio entre los pasajeros y el equipaje. El maletero varía según la motorización y la posición de los asientos posteriores, por lo que conviene comprobar la cifra concreta de cada versión.

El Citroën ofrece una capacidad de hasta 651 litros y una carrocería especialmente orientada al confort. El Ford responde con un planteamiento funcional y unas dimensiones ligeramente más contenidas.

Un interior moderno y fácil de utilizar

El Kuga incorpora el sistema multimedia SYNC 4, con una pantalla central de 13,2 pulgadas. También dispone de instrumentación digital y diferentes asistentes de conducción, incluyendo sistemas de mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo según el acabado. La presentación es moderna, aunque mantiene un planteamiento más convencional que el del Citroën.

El C5 Aircross utiliza una gran pantalla vertical y unos asientos Advanced Comfort especialmente desarrollados para mejorar la comodidad. Ford, por su parte, concede mayor importancia a un comportamiento dinámico equilibrado, con una dirección precisa y una suspensión que busca combinar confort y estabilidad. Esta diferencia puede resultar interesante para quienes realizan muchos desplazamientos por carretera y prefieren un SUV que transmita una respuesta ágil.

Híbrido convencional o enchufable

Uno de los principales argumentos del Kuga está en su oferta electrificada. La versión FHEV utiliza un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina de 2,5 litros con propulsión eléctrica. Esta mecánica permite reducir el consumo sin necesidad de conectar el vehículo a un punto de carga y obtiene la etiqueta ECO de la DGT.

También existe una versión híbrida enchufable PHEV, capaz de recorrer distancias cotidianas utilizando electricidad y con etiqueta CERO. El Citroën C5 Aircross dispone de versiones híbridas de 48 voltios, híbridas enchufables y completamente eléctricas. Su gama resulta más amplia desde el punto de vista tecnológico, especialmente para quienes quieren abandonar por completo los motores de combustión.

Sin embargo, el Ford ofrece una alternativa híbrida completa sin enchufe que puede resultar especialmente interesante para determinadas familias. No es necesariamente mejor que el Citroën en todos los apartados. El C5 Aircross destaca por su maletero y una suspensión especialmente confortable. El Kuga responde con una conducción equilibrada, una segunda fila versátil y una gama híbrida adaptada a diferentes necesidades.

Para quienes valoran la practicidad cotidiana y no necesitan una carrocería especialmente grande, el Ford sigue siendo una alternativa familiar muy convincente.