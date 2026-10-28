Toyota demuestra que un coche familiar puede ser elegante sin renunciar a la practicidad

Coches y Motos 28 OCT 2026 - 09:21h.

El Corolla familiar es una compra top

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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Toyota lleva décadas desarrollando automóviles familiares que priorizan la funcionalidad, la eficiencia y la facilidad de utilización. Sin embargo, el Corolla Touring Sports demuestra que estas cualidades no tienen por qué estar acompañadas de una carrocería aburrida. Su silueta alargada, sus proporciones equilibradas y una presentación bastante cuidada lo convierten en uno de los familiares compactos más interesantes del mercado.

El modelo japonés también dispone de una ventaja importante frente a numerosos rivales: una gama híbrida autorrecargable que permite reducir el consumo sin necesidad de recargar una batería externamente. Es una fórmula especialmente adecuada para quienes utilizan el coche tanto en ciudad como en carretera.

Una carrocería familiar con proporciones atractivas

El Toyota Corolla Touring Sports mide aproximadamente 4,65 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros estilizados, una parrilla de formas marcadas y un paragolpes que refuerza visualmente la anchura del vehículo. De perfil destaca una línea de techo que se prolonga suavemente hacia la parte posterior, acompañada por una superficie acristalada generosa y unas puertas de buen tamaño.

La trasera mantiene unas formas equilibradas, con pilotos horizontales y un portón que facilita el acceso al maletero. Toyota ha conseguido que la carrocería familiar conserve una imagen dinámica sin perjudicar excesivamente el espacio interior. El resultado es un automóvil elegante, especialmente en los acabados con llantas de mayor tamaño y detalles exteriores específicos.

Un maletero enorme para sus dimensiones

La principal virtud del Corolla Touring Sports está en su capacidad de carga. Las versiones híbridas de menor potencia ofrecen un maletero de aproximadamente 596 litros, una cifra muy interesante para un familiar compacto. La capacidad puede variar según la motorización y la ubicación de determinados componentes.

El portón posterior permite introducir objetos voluminosos con facilidad, mientras los respaldos de los asientos pueden abatirse para ampliar considerablemente el espacio disponible. La segunda fila ofrece una habitabilidad adecuada para dos adultos y permite utilizar el coche cómodamente como vehículo familiar. El interior incorpora instrumentación digital, una pantalla multimedia central y diferentes sistemas de asistencia a la conducción. Toyota también ha mejorado la conectividad y la presentación tecnológica del modelo durante sus últimas actualizaciones.

Motores híbridos pensados para ahorrar combustible

El Corolla Touring Sports dispone de dos alternativas híbridas autorrecargables. La versión 140H utiliza un motor de gasolina de 1,8 litros y desarrolla 140 CV, mientras la 200H recurre a un motor de 2,0 litros con una potencia conjunta de 196 CV. Ambas utilizan una transmisión automática de funcionamiento continuo y obtienen la etiqueta ECO de la DGT.

El sistema híbrido permite circular utilizando electricidad durante determinadas situaciones, especialmente a baja velocidad y en recorridos urbanos. También recupera energía durante las frenadas, reduciendo la necesidad de utilizar el motor de gasolina. La versión de 140 CV resulta especialmente interesante para quienes priorizan el consumo, mientras la de 196 CV ofrece una respuesta más enérgica.

El Corolla Touring Sports no pretende competir con los familiares más deportivos, pero sí ofrecer una conducción cómoda, eficiente y suficientemente ágil. Su principal argumento está en la combinación de un maletero generoso, una carrocería elegante y una mecánica híbrida que no exige modificar los hábitos de utilización. Para quienes no necesitan la altura de un SUV, el familiar de Toyota puede resultar una alternativa especialmente práctica. Y demuestra que un automóvil pensado para viajar con equipaje también puede tener un diseño atractivo.