Rieju acerca las rutas largas a más bolsillos con una trail aventurera

Coches y Motos 27 OCT 2026 - 22:14h.

Su decoración llama la atención al combinar colores como el rojo, el negro, el azul o el blanco

Rieju tiene una trail a precio de scooter para conducir sin carné A2

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Rieju ha hecho que una de sus motos aventureras por excelencia esté el alcance de todos, pues una de las mejores trail del catálogo está disponible para prácticamente todas las economías. Y esto hace que la Aventura Rally 307 sea tan apetecible, al ofrecer diversión controlable para un público joven, y también para los usuarios con más experiencia, siendo una moto cómoda, fiable y segura. Y su decoración llama la atención al combinar colores como el rojo, el negro, el azul o el blanco.

En este 2026 se ha renovado para ser todavía más atractiva, con una estética Rally muy presente en su diseño, un equipamiento superior, unas suspensiones regulables o un depósito de combustible de mayor capacidad. Su carácter aventurero está marcado por los rasgos que incorpora, y su frontal es uno de los detalles que la hacen única. Pretende ser una moto de iniciación para el segmento, y para ello utiliza un propulsor de un solo cilindro, que garantiza una conducción fluida y divertida.

El propulsor está diseñado para que la respuesta sea suave y controlable, por lo que el embrague anti-rebote sirve de gran ayuda, y es de 292 centímetros cúbicos de cilindrada. Si pasamos a hablar de cifras, entrega 33,5 CV de potencia, con un par máximo de 27 Nm, lo que significa que es una moto apta para aquellos que tengan carné A2. Si pasamos a hablar de la instrumentación, destacamos los faros full LED o la pantalla TFT de siete pulgadas con sistema mirror link.

La Rieju Aventura Rally 307 cuesta 4.649 euros

En Rieju saben cómo atraer a una mayor cantidad de gente, y es colocando la Aventura Rally 307 al alance de todos. Es por ello que tan solo exigen un total de 4.649 euros para que te la puedas llevar a casa, lo que no deja de parecernos una ganga.