Ebro convierte en mejor su híbrido más bonito y más vendido

Coches y Motos 26 OCT 2026 - 15:42h.

El S700 es una de las grandes apuestas de la marca

Ebro tiene un problema que va a más

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Ebro continúa trabajando en la evolución de su gama de SUV y uno de los protagonistas de sus próximos lanzamientos será el S700. El modelo compacto se ha convertido en una pieza fundamental del regreso de la marca española y su oferta mecánica ya incluye versiones de gasolina, híbridas autorrecargables e híbridas enchufables. Ahora, la compañía prepara una actualización que también alcanzará al S700 PHEV.

La renovación prevista para 2027 busca mantener la competitividad de uno de los modelos más importantes de Ebro frente a una oferta cada vez más amplia de SUV electrificados. El fabricante tiene margen para mejorar aspectos relacionados con el diseño, el equipamiento y la tecnología, aunque las especificaciones definitivas de la nueva versión todavía deben confirmarse.

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Un SUV que ha encontrado su sitio en el mercado

El Ebro S700 mide aproximadamente 4,55 metros de longitud y se sitúa en el segmento de los SUV compactos familiares. Su carrocería presenta un frontal contundente, con una parrilla de grandes dimensiones en las versiones convencionales y una configuración más cerrada en el híbrido enchufable. Los faros tienen formas afiladas y se prolongan hacia los extremos de la carrocería, mientras los pasos de rueda marcados refuerzan su apariencia robusta.

De perfil mantiene unas proporciones equilibradas, con una línea de techo relativamente horizontal y una superficie acristalada generosa. La trasera incorpora unos pilotos unidos visualmente mediante una franja luminosa y un portón de grandes dimensiones. El resultado es un SUV de imagen moderna, pero sin recurrir a una silueta excesivamente deportiva que perjudique el aprovechamiento interior.

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Su tamaño también permite situarlo entre el S400, más compacto, y el S800, pensado para quienes necesitan una carrocería de mayor capacidad.

La versión enchufable es una de sus grandes apuestas

El S700 PHEV comercializado hasta ahora utiliza un sistema que combina un motor de gasolina turbo de 1,5 litros con propulsión eléctrica. La configuración desarrolla una potencia conjunta de 346 CV y permite recorrer alrededor de 90 kilómetros utilizando electricidad, según homologación.

Es una autonomía suficiente para cubrir numerosos desplazamientos cotidianos sin consumir gasolina, siempre que se recargue regularmente la batería. Además, dispone de etiqueta CERO de la DGT y admite recarga en corriente continua de hasta 40 kW, una característica poco habitual entre los híbridos enchufables.

También ofrece la posibilidad de alimentar dispositivos eléctricos externos mediante la función V2L. Estas características convierten al S700 PHEV en una alternativa interesante para quienes quieren un SUV familiar potente, pero todavía no desean depender exclusivamente de una batería. La llegada de la variante híbrida autorrecargable de 224 CV ha ampliado su atractivo entre los conductores que no disponen de un punto de carga.

Una actualización para seguir siendo competitivo

La renovación del S700 forma parte de los planes de Ebro para actualizar sus primeros modelos después de su regreso al mercado. El objetivo es mejorar el producto y mantenerlo competitivo frente a alternativas como el MG HS, el Peugeot 3008 o el Kia Sportage.

El interior actual ya dispone de dos pantallas digitales de 12,3 pulgadas, conectividad para teléfonos y una dotación de asistentes de conducción abundante. Las versiones más equipadas incorporan elementos como techo panorámico, cámaras de visión periférica y asientos con diferentes funciones de confort.

Una evolución del sistema multimedia, de los acabados o de la tecnología híbrida podría reforzar su atractivo, aunque no conviene dar por confirmadas mejoras concretas mientras Ebro no publique la ficha definitiva del modelo actualizado.

Otro argumento importante es su fabricación en Barcelona, en las instalaciones de Ebro Factory, donde la compañía está ampliando progresivamente su actividad industrial.

El S700 ya dispone de una combinación interesante de espacio, potencia y equipamiento. Su versión enchufable añade una autonomía eléctrica elevada para su categoría y la posibilidad de utilizar el coche sin depender exclusivamente de la infraestructura de recarga. Con la actualización prevista, Ebro busca consolidar esa fórmula y prolongar la trayectoria comercial de uno de sus SUV más representativos.

El desafío será mejorar un producto que ya resulta competitivo sin perder uno de los argumentos que más han contribuido a su crecimiento: ofrecer abundante tecnología y prestaciones por un precio razonable.