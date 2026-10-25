Coches y Motos 25 OCT 2026 - 18:06h.

El SUV alemán sigue siendo uno de los modelos más vendidos de la marca

Volkswagen reinventa el Polo

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Volkswagen ha convertido el T-Roc en uno de los SUV más importantes de su catálogo. Su éxito se explica por una combinación de dimensiones razonables, una imagen atractiva y un planteamiento suficientemente versátil para funcionar como coche familiar. La nueva generación ha reforzado esos argumentos con una carrocería más grande, un interior modernizado y una gama mecánica electrificada.

Lo interesante es que el T-Roc también compite en una franja de precios donde aparecen alternativas de marcas premium, como el Audi Q2. Dependiendo de la versión y de las promociones disponibles, ambos pueden situarse en cantidades semejantes, aunque el Volkswagen ofrece una propuesta más moderna y una carrocería considerablemente más amplia.

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Un diseño más maduro y una carrocería que ha crecido

El nuevo Volkswagen T-Roc mide aproximadamente 4,37 metros de longitud, frente a los 4,21 metros del Audi Q2. Su diseño mantiene una silueta reconocible, con un frontal elevado, pasos de rueda marcados y una línea de techo que desciende ligeramente hacia la parte posterior. Los faros presentan unas formas estilizadas y la parrilla se integra con una firma luminosa horizontal que refuerza la anchura del vehículo.

De perfil destaca la característica moldura que recorre la zona superior de las puertas, uno de los elementos que han acompañado al T-Roc desde su primera generación. La trasera incorpora unos pilotos unidos visualmente y un portón de grandes dimensiones. El Audi Q2 mantiene una imagen más angulosa y unas proporciones compactas, pero su diseño pertenece a una generación anterior.

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El Volkswagen transmite una apariencia más actual y ofrece un aprovechamiento interior superior gracias a sus mayores dimensiones.

Un maletero especialmente interesante

Una de las principales ventajas del T-Roc está en su capacidad de carga. La nueva generación ofrece un maletero de aproximadamente 475 litros, una cifra muy interesante para un SUV compacto. El Audi Q2 dispone de alrededor de 405 litros en determinadas versiones, por lo que la diferencia resulta apreciable cuando se transporta equipaje familiar.

También existe una mayor amplitud longitudinal en el habitáculo del Volkswagen, especialmente en la segunda fila. El interior incorpora una pantalla multimedia de gran tamaño, instrumentación digital y materiales revisados respecto a la generación anterior.

Volkswagen también ha recuperado soluciones de manejo más intuitivas para determinadas funciones, con el objetivo de mejorar la ergonomía. El T-Roc no tiene el prestigio asociado a los cuatro aros de Audi, pero ofrece una presentación moderna y un espacio suficiente para funcionar como único coche de una familia pequeña.

Una gama electrificada y precios que pueden coincidir

La nueva generación del T-Roc utiliza motores de gasolina con hibridación ligera de 48 voltios, asociados a transmisión automática. Estas versiones obtienen la etiqueta ECO de la DGT y permiten reducir el consumo en determinadas situaciones. Volkswagen también ha previsto ampliar su oferta electrificada con nuevas alternativas híbridas.

El Audi Q2 mantiene una gama de motores de gasolina y diésel, con diferentes niveles de potencia y transmisión. La diferencia de precio entre ambos depende considerablemente de la configuración. Las tarifas de acceso y las campañas comerciales pueden situarlos en una franja semejante, aunque no siempre se trata de versiones equivalentes en potencia o equipamiento.

El T-Roc tiene una ventaja clara para quienes priorizan espacio y tecnología reciente. Su carrocería es más grande, el maletero resulta más aprovechable y su gama incorpora electrificación ligera. El Audi responde con una imagen premium y unas dimensiones especialmente manejables. Pero para quienes buscan un SUV práctico, atractivo y con una relación entre espacio y precio interesante, el Volkswagen puede resultar una elección más completa. Especialmente cuando ambos aparecen con tarifas muy próximas.