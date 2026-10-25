Opel, irreconocible, para muchos, el más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 25 OCT 2026 - 23:57h.

La marca alemana trabaja en un modelo rompedor

Opel convierte al Frontera en un chollo

Compartir







Opel prepara uno de los proyectos más importantes de su próxima etapa eléctrica. La marca alemana desarrollará un nuevo SUV compacto en colaboración con Leapmotor, utilizando tecnología procedente del fabricante chino y aprovechando su experiencia propia en diseño e ingeniería. El resultado será un modelo completamente nuevo, destinado al mercado europeo y con fabricación prevista en España.

Las primeras recreaciones permiten imaginar un Opel con una apariencia especialmente moderna, muy alejada de la imagen tradicional de algunos modelos históricos de la marca. Sin embargo, todavía no se ha presentado el diseño definitivo, por lo que su posible atractivo debe valorarse como un anticipo de lo que está por llegar.

PUEDE INTERESARTE Los GSE de Opel regresan, pero de la mano de un modelo sorprendente

Un SUV de nueva generación con diseño propio

El futuro modelo tendrá aproximadamente 4,50 metros de longitud y se situará entre el Frontera y el Grandland. Esta posición dentro de la gama permitirá a Opel competir en uno de los segmentos más importantes del mercado europeo: el de los SUV compactos familiares. La marca ha confirmado que su diseño será propio y que no se limitará a modificar la carrocería de un Leapmotor existente.

El nuevo modelo incorporará la evolución del lenguaje visual de Opel, anticipada por el prototipo STX Concept. Entre sus elementos más reconocibles estará una nueva interpretación del frontal Opel Vizor, una solución que integra visualmente la iluminación y la identidad de la marca. También se espera una carrocería de superficies limpias y proporciones modernas, aunque los detalles definitivos todavía no se conocen.

PUEDE INTERESARTE Opel convierte al Frontera en un chollo

Las recreaciones digitales publicadas hasta ahora muestran una posible dirección estética, pero no deben confundirse con fotografías oficiales del vehículo de producción. La intención de Opel es desarrollar un automóvil reconocible, con personalidad alemana y una imagen diferenciada respecto a los productos de Leapmotor.

Ingeniería alemana y tecnología china

El proyecto nace de la ampliación de la colaboración entre Stellantis y Leapmotor. Opel se encargará de aspectos relacionados con el diseño, el comportamiento dinámico y la adaptación del vehículo a las preferencias europeas. La compañía china aportará conocimientos y componentes relacionados con la tecnología eléctrica, un terreno en el que ha desarrollado soluciones competitivas.

El consejero delegado de Opel, Florian Huettl, ha explicado que el objetivo no es vender un Leapmotor con otro emblema, sino crear un automóvil nuevo mediante un desarrollo conjunto. Esta estrategia busca reducir los tiempos y costes necesarios para lanzar un eléctrico moderno. La previsión es completar el desarrollo en menos de dos años, una cifra especialmente ambiciosa para un fabricante europeo tradicional.

Todavía no se han comunicado datos oficiales sobre potencia, batería, autonomía o prestaciones. Tampoco existe una tarifa confirmada, aunque Opel pretende situarlo comercialmente entre el Frontera y el Grandland.

Un eléctrico fabricado en Zaragoza

Una de las características más importantes del proyecto es que su fabricación está prevista en la planta de Stellantis de Figueruelas, Zaragoza. Esta instalación también participa en la estrategia industrial europea de Leapmotor, lo que permitirá aprovechar parte de la infraestructura y de la cadena de suministro.

El nuevo SUV debería llegar al mercado alrededor de 2028 y ampliará la oferta eléctrica de Opel sin sustituir directamente a los modelos actuales. Su llegada será importante para comprobar hasta qué punto la colaboración entre fabricantes europeos y chinos puede traducirse en coches más competitivos.

Pero también tendrá un papel destacado desde el punto de vista del diseño. Opel quiere utilizar este lanzamiento para introducir una nueva etapa estética, con una imagen más moderna y una identidad claramente diferenciada.

Todavía es pronto para considerarlo el Opel más bonito de su historia, especialmente porque su carrocería definitiva sigue siendo desconocida. Sin embargo, las primeras pistas apuntan a un SUV que podría convertirse en uno de los modelos visualmente más interesantes de la marca. Y su combinación de diseño alemán, tecnología eléctrica y fabricación española añade un atractivo particular a un proyecto que merece seguir de cerca.