Mercedes consigue unir espacio y elegancia en uno de los coches familiares más bonitos del mercado

Coches y Motos 25 OCT 2026 - 10:36h.

El Clase E es uno de los mejores ejemplos de que un SUV no siempre es la mejor opción

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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Mercedes-Benz sigue demostrando que los familiares tradicionales tienen mucho que ofrecer frente a los SUV. El Clase E Estate es uno de los mejores ejemplos, con una carrocería alargada que combina una gran capacidad de carga, un habitáculo refinado y unas proporciones especialmente elegantes. Es un automóvil pensado para quienes necesitan espacio, pero prefieren la conducción y la imagen de una berlina.

La última generación ha mejorado considerablemente su tecnología y mantiene una de las características más importantes del modelo: ofrecer un nivel de comodidad especialmente elevado durante los viajes largos.

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Una silueta elegante que aprovecha cada centímetro

El Mercedes Clase E Estate mide aproximadamente 4,95 metros de longitud y dispone de una carrocería de cinco puertas. Su diseño mantiene un capó largo, una línea de techo prácticamente horizontal y una trasera que se integra de manera natural en el conjunto. El frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones, faros LED de formas estilizadas y diferentes elementos que refuerzan la anchura del vehículo.

De perfil aparecen unas superficies limpias, con una línea de cintura que recorre buena parte de la carrocería y unas proporciones muy equilibradas. La zona posterior es probablemente una de las partes mejor resueltas. El techo se prolonga hasta un portón de grandes dimensiones, mientras los pilotos horizontales aportan una imagen moderna.

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Mercedes ha conseguido evitar que la carrocería familiar parezca una berlina a la que simplemente se ha añadido un maletero más grande. El Estate tiene una personalidad propia y una silueta que transmite elegancia sin necesidad de recurrir a elementos deportivos exagerados.

Un maletero enorme y un habitáculo de primera clase

El espacio es uno de sus principales argumentos. Las versiones con hibridación ligera ofrecen un maletero de 615 litros, una cifra que permite transportar equipaje familiar con comodidad. En las variantes híbridas enchufables, la capacidad se reduce hasta los 460 litros debido a la ubicación de la batería.

La forma regular del espacio de carga y el gran portón facilitan introducir objetos voluminosos. Además, el respaldo posterior puede abatirse para aumentar considerablemente la capacidad disponible. Las plazas traseras ofrecen una buena distancia para las piernas y permiten viajar cómodamente a adultos de gran estatura.

El interior también destaca por una presentación tecnológica muy cuidada. Dependiendo del equipamiento, puede incorporar el sistema MBUX Superscreen, con varias superficies digitales integradas en el salpicadero. Los materiales, los revestimientos y la iluminación ambiental refuerzan una sensación de calidad propia de una berlina de representación.

Confort y tecnología para viajar

La gama del Clase E Estate incluye mecánicas de gasolina y diésel con hibridación ligera, además de alternativas híbridas enchufables. Las primeras obtienen la etiqueta ECO de la DGT y resultan especialmente interesantes para quienes realizan numerosos kilómetros por carretera. Las versiones enchufables permiten recorrer distancias importantes utilizando electricidad y cuentan con etiqueta CERO.

Mercedes también ofrece diferentes sistemas de suspensión destinados a mejorar el confort, incluyendo la posibilidad de incorporar suspensión neumática Airmatic. Esta tecnología permite adaptar la respuesta del vehículo a las condiciones de circulación y reducir los movimientos de la carrocería.

El Clase E Estate también dispone de numerosos asistentes de conducción, sistemas de aparcamiento y funciones de conectividad. Su planteamiento está claramente orientado a viajar con comodidad, con un buen aislamiento acústico y una conducción estable.

Naturalmente, su precio es elevado y sus dimensiones pueden resultar poco prácticas para quienes circulan habitualmente por calles estrechas. Pero para quienes buscan un automóvil familiar amplio, elegante y especialmente refinado, el Clase E Estate tiene argumentos muy sólidos.

Su carrocería demuestra que un coche pensado para transportar equipaje y pasajeros también puede tener unas proporciones especialmente atractivas.

Y confirma que Mercedes continúa dominando una fórmula que combina espacio, tecnología y elegancia sin necesidad de recurrir a la moda de los SUV.