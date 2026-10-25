Fantic acerca el estilo scrambler a quienes buscan una moto con carácter

Coches y Motos 25 OCT 2026 - 12:18h.

Sus prestaciones no son nada malas

La nueva Fantic, es para la mayoría, la moto más bonita de la historia reciente de la marca

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En Fantic han acercado el estilo scrambler para esa gente que busca una moto con carácter. Porque la Caballero 500 Rally es una moto diferente a todas las demás, con un diseño con línea elegante y atractiva, y que en 2025 se actualizó de manera importante. Por ejemplo, se le instaló un chasis mono viga, se redujo la anchura, se reajustó el amortiguador trasero, se rediseñó el asiento, dotado con apertura con llave, se instalaron unos nuevos paneles laterales y se incorporó un radiador de aceite.

Está enfocada a un uso lejos del asfalto, con unas suspensiones de largo recorrido y un guardabarros delantero grande que complementa la imagen off-road de la moto, con protector del faro LED delantero. Su estética es refinada, y su propulsor es de un solo cilindro, diseñado por Minarelli. Es de 463 centímetros cúbicos de cilindrada, con doble árbol de levas y refrigeración líquida, y que cumple con la normativa Euro 5+. Y sus prestaciones no son nada malas.

Entrega una potencia de 44 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 42 Nm a 7.000 rpm, ideal para los usuarios con carné A2. Su consumo de combustible también es realmente contenido, de apenas un total de 3,6 litros por cada 100 kilómetros. Y se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, que dispone de dos modos de conducción, gestionados por el acelerador electrónico. La ergonomía es realmente cómoda, y en la instrumentación se encuentra un cuadro LCD de 3,5 pulgadas sin conectividad.

La Fantic Caballero 500 Rally cuesta 7.590 euros

Conseguir la Fantic Caballero 500 Rally no implica de una inversión especialmente elevada, pues apenas cuesta un total de 7.590 euros. Un precio que, a nuestro parecer, se puede pagar sin demasiados problemas, y que está totalmente justificado.