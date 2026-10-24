El próximo Peugeot tendrá dos volantes

Coches y Motos 24 OCT 2026 - 10:28h.

La marca francesa ultima las pruebas de la próxima generación del 208

Peugeot tiene una nueva maravilla

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Peugeot lleva meses preparando el terreno para una de las grandes novedades tecnológicas de su historia. La marca francesa quiere revolucionar la conducción con un volante completamente diferente al que conocemos. Se trata del Hypersquare, un innovador sistema que debutará en la próxima generación del Peugeot 208, prevista para 2027.

El Hypersquare fue presentado en el Polygon Concept, el prototipo que adelantó algunas de las principales novedades del futuro utilitario. Desde entonces, Peugeot ha mostrado este dispositivo como uno de los elementos más importantes de su nueva generación de vehículos. Su diseño rompe con los volantes convencionales y anticipa una forma diferente de controlar la dirección.

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El próximo Peugeot 208 estrenará un volante inédito

Este volante tiene forma rectangular y cuatro huecos circulares que integran diferentes mandos. Funciona mediante tecnología steer-by-wire, que elimina la conexión mecánica tradicional entre el volante y las ruedas. El conductor únicamente necesita girarlo 170 grados hacia cada lado, evitando las múltiples vueltas habituales. Además, la respuesta de la dirección cambia dependiendo de la velocidad del vehículo.

Sin embargo, Motor.es ha destapado una importante sorpresa mediante unas fotografías espía del futuro Peugeot 208. Las imágenes muestran que este volante con un aro exterior grueso y las zonas superior e inferior achatadas. Este elemento es provisional y forma parte de las pruebas de desarrollo. Pero ha permitido descubrir que Peugeot no apostará exclusivamente por el Hypersquare.

El Hypersquare no será el único volante

Según la información publicada, el nuevo Peugeot 208 tendrá dos opciones de volante. La dirección convencional estará disponible de serie, mientras que el Hypersquare se ofrecerá como equipamiento opcional en las versiones superiores. Esta última alternativa estará vinculada al sistema electrónico, permitiendo elegir entre una conducción tradicional y otra completamente diferente.

La dirección electrónica utilizará dos motores eléctricos de 12 voltios, concebidos para ofrecer redundancia ante posibles fallos. También permitirá adaptar la respuesta del volante a cada situación. No obstante, todavía existen dudas sobre su comportamiento durante determinadas maniobras y sus posibles costes de reparación. Peugeot tampoco ha anunciado el precio de esta opción.