El Volvo XC40 es atractivo, tiene mucho nivel y, muy importante, cuesta menos que el BMW X1

Coches y Motos 23 OCT 2026 - 20:39h.

Este SUV sueco no tiene nada que envidiar a sus rivales alemanes

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

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El BMW X1 es uno de los SUV compactos premium más conocidos del mercado. Su última generación ha crecido considerablemente y ofrece un habitáculo amplio, una gama mecánica variada y una presentación interior tecnológica. Sin embargo, el Volvo XC40 propone una alternativa especialmente interesante para quienes buscan elegancia, calidad y comodidad sin asumir necesariamente el mismo desembolso.

El modelo sueco lleva años destacando por una carrocería reconocible y una interpretación del lujo más discreta que la de muchos rivales alemanes. Además, determinadas versiones de acceso pueden encontrarse con tarifas inferiores a las del BMW, una diferencia que merece atención cuando se comparan equipamientos semejantes.

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Una elegancia que no necesita exageraciones

El XC40 mide aproximadamente 4,44 metros de longitud, frente a los 4,50 metros del BMW X1. Su carrocería mantiene unas proporciones compactas, con un capó relativamente horizontal, pasos de rueda marcados y una línea de techo que favorece el aprovechamiento interior.

El frontal incorpora la parrilla característica de Volvo y unos faros con la conocida firma luminosa del martillo de Thor. De perfil destaca especialmente la forma del pilar posterior, uno de los detalles que permiten reconocer inmediatamente el modelo. La trasera recupera los pilotos verticales tradicionales de Volvo, adaptados a una carrocería de dimensiones contenidas.

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El BMW X1 utiliza una imagen más contundente, con una parrilla de mayores dimensiones y unas superficies más marcadas. El Volvo, en cambio, apuesta por una estética sobria que ha envejecido especialmente bien.

Un interior que transmite calidad

El habitáculo del XC40 mantiene una presentación sencilla, con instrumentación digital y una pantalla multimedia vertical. Los materiales y los revestimientos transmiten una sensación agradable, mientras la distribución de los mandos busca crear un ambiente acogedor.

Los asientos son uno de sus principales argumentos. Volvo ha prestado especial atención a su diseño y ofrecen una comodidad muy buena durante los viajes largos. También dispone de numerosos espacios de almacenamiento y soluciones prácticas para objetos cotidianos.

El maletero ronda los 450 litros, dependiendo de la configuración. El BMW X1 ofrece una capacidad superior en determinadas versiones y dispone de algo más de espacio longitudinal.

Pero el XC40 mantiene un habitáculo suficientemente amplio para una familia pequeña y resulta especialmente manejable en ciudad. La gama actual utiliza motores de gasolina con hibridación ligera, que permiten obtener la etiqueta ECO de la DGT. Son mecánicas orientadas a ofrecer una conducción suave, con cambio automático y consumos razonables.

El precio puede inclinar la decisión

Uno de los argumentos comerciales del XC40 está en su tarifa de acceso. Dependiendo de las campañas disponibles, el Volvo puede encontrarse por debajo del BMW X1 equivalente, especialmente cuando se comparan versiones de gasolina con hibridación ligera y equipamiento similar.

La diferencia exacta depende del acabado, de la financiación y de los descuentos aplicados. Por eso conviene distinguir siempre entre precio oficial y oferta promocional. El BMW dispone de una gama mecánica más amplia, con alternativas diésel, híbridas enchufables y versiones de mayores prestaciones.

El Volvo responde con una presentación interior cuidada, un diseño reconocible y una conducción especialmente confortable. También mantiene una dotación de seguridad abundante, con diferentes asistentes destinados a reducir el riesgo de accidentes.

Para quienes no necesitan las versiones más potentes ni el mayor maletero posible, el XC40 ofrece buena parte de las cualidades que se esperan de un SUV premium.

Su combinación de elegancia, comodidad y precio competitivo permite considerarlo una alternativa especialmente interesante frente al BMW X1. Y demuestra que no siempre hace falta escoger el modelo más caro para disfrutar de un coche con un nivel de calidad elevado.