El nuevo Mitsubishi es, para muchos, el mejor de la historia de la marca

eldesmarque.com 23 OCT 2026 - 06:36h.

La marca japonesa amplía la gama de su SUV más admirado

El nuevo Mitsubishi es bonito, muy barato y muy bueno

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Mitsubishi vuelve a poner las cosas difíciles al Toyota RAV4. La marca japonesa ya ha anunciado los precios españoles del Outlander 2027, un SUV familiar que combina una mecánica híbrida enchufable de 306 CV, tracción total y una autonomía eléctrica considerable. Su principal atractivo está en ofrecer las ventajas de un automóvil eléctrico para los desplazamientos cotidianos sin renunciar a un motor de gasolina para los viajes largos.

El nuevo Outlander PHEV parte de 45.619 euros con el acabado Motion. Una tarifa que lo sitúa entre las alternativas a considerar para quienes buscan un SUV amplio y confortable. Mitsubishi también introduce una versión inédita, denominada Motion+, disponible por 48.119 euros. Esta incorporación amplía las posibilidades de elección sin modificar una mecánica que ya destacaba por su potencia y versatilidad.

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El Mitsubishi Outlander se renueva para 2027

El Outlander tiene una trayectoria importante dentro de la marca. Su primera generación apareció en 2001, aunque fue la tecnología híbrida enchufable la que terminó convirtiéndolo en uno de los modelos más representativos de Mitsubishi. De hecho, la firma japonesa lo retiró de algunos mercados, entre ellos el español, pero la marca, por aclamación, volvió a ponerlo a la venta.

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La versión de 2027 mantiene esa filosofía. Su sistema de propulsión combina un motor de gasolina 2.4 MIVEC de 136 CV con dos motores eléctricos. El delantero desarrolla 116 CV, mientras que el trasero entrega 136 CV. La potencia conjunta alcanza los 306 CV y la tracción total S-AWC gestiona el reparto de fuerza. El conjunto acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza los 170 km/h.

306 CV de potencia y más de 85 km de autonomía eléctrica

Para alimentar los motores eléctricos, este Mitsubishi usa una batería de 22,7 kWh, que permite recorrer hasta 86 kilómetros en modo eléctrico, según el ciclo WLTP. Esta autonomía puede resultar suficiente para numerosos desplazamientos diarios sin utilizar gasolina, siempre que el conductor recargue habitualmente. Además, el Outlander dispone de etiqueta CERO de la DGT, una ventaja para circular por zonas con restricciones ambientales.

El nuevo acabado Motion+ incorpora una dotación especialmente completa. Destacan las dos pantallas de 12,3 pulgadas, el climatizador bizona y los asientos delanteros calefactados. También ofrece cámara de 360 grados, volante calefactado, control de crucero adaptativo y numerosos asistentes de seguridad. Mitsubishi quiere que el confort sea uno de sus argumentos principales. La gama se completa con los acabados Kaiteki, Kaiteki+, First Edition y Black Edition, cuyos precios alcanzan los 58.119 euros.