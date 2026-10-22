Volvo mantiene su sello escandinavo con uno de los familiares más sobrios y refinados del mercado

Coches y Motos 22 OCT 2026 - 14:23h.

La marca sueca sigue apostando por una carrocería que triunfa en Europa

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

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En una época en la que los SUV concentran buena parte de las ventas, Volvo sigue teniendo uno de sus mejores representantes en una carrocería familiar tradicional. El V60 conserva una fórmula que durante décadas ha definido a la marca sueca: un coche elegante, espacioso y cómodo, pensado para viajar sin necesidad de llamar constantemente la atención.

Su atractivo está precisamente en esa discreción. No utiliza una parrilla exagerada ni recurre a líneas especialmente agresivas para transmitir calidad. Tiene unas proporciones equilibradas, una silueta reconocible y un habitáculo que mantiene una interpretación muy particular del lujo.

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La elegancia de un familiar tradicional

El Volvo V60 mide aproximadamente 4,76 metros de longitud y mantiene una carrocería de techo alargado, con un portón posterior amplio y una línea lateral muy limpia. El frontal incorpora la parrilla característica de Volvo y unos faros con la conocida firma luminosa del martillo de Thor.

El capó es relativamente largo y las superficies laterales apenas presentan adornos innecesarios. Una línea horizontal recorre buena parte de la carrocería y contribuye a reforzar su apariencia estilizada. La trasera recupera otro elemento histórico de Volvo: los pilotos verticales que ascienden junto a la luneta posterior.

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El resultado es un automóvil que transmite elegancia sin intentar parecer un deportivo. Su carrocería es baja y alargada, con unas proporciones que resultan especialmente atractivas frente a las de muchos SUV de dimensiones semejantes. Además, esa menor altura permite mantener una conducción más cercana a la de una berlina.

Un habitáculo pensado para disfrutar de los viajes

El interior del V60 sigue la filosofía escandinava de Volvo, con una presentación sencilla y materiales agradables al tacto. El salpicadero utiliza una pantalla multimedia vertical, acompañada por instrumentación digital y una distribución que evita acumular demasiados elementos decorativos.

Los asientos son uno de sus grandes argumentos. Volvo lleva décadas prestando especial atención a su diseño y el V60 ofrece una posición de conducción cómoda, con buen apoyo para la espalda y numerosos ajustes en las versiones más equipadas. La segunda fila dispone de espacio suficiente para adultos, mientras el maletero ofrece alrededor de 519 litros en determinadas configuraciones.

Su forma regular y el gran portón facilitan transportar maletas, carritos infantiles y objetos voluminosos. Es una de las principales ventajas de los familiares tradicionales: permiten disfrutar de una zona de carga práctica sin recurrir a una carrocería excesivamente alta.

Electrificación, seguridad y confort

La oferta del V60 ha incluido motores con hibridación ligera y versiones híbridas enchufables Recharge, aunque la disponibilidad concreta depende del mercado y del momento comercial. Las alternativas enchufables combinan un motor de gasolina con propulsión eléctrica y permiten realizar desplazamientos cotidianos sin utilizar combustible cuando la batería dispone de carga suficiente.

Las versiones más potentes también ofrecen prestaciones elevadas, aunque el carácter general del modelo sigue estando orientado al confort. Volvo mantiene además una dotación de seguridad muy completa, con diferentes asistentes de conducción y sistemas destinados a prevenir accidentes.

En carretera, el V60 destaca por su estabilidad y por una suspensión que busca combinar comodidad con un buen control de los movimientos de la carrocería. No tiene la posición elevada de un XC60 ni la imagen robusta de un SUV, pero ofrece una experiencia especialmente agradable para quienes recorren muchos kilómetros.

Su principal virtud es que consigue transmitir calidad sin recurrir a excesos. La carrocería tiene unas proporciones elegantes, el interior resulta acogedor y la conducción está claramente orientada al bienestar de los ocupantes. Volvo ha construido buena parte de su reputación fabricando familiares así. Y el V60 demuestra que esa tradición todavía tiene mucho sentido para quienes valoran la elegancia, el espacio y el refinamiento por encima de las modas.