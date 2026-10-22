La alternativa al Volkswagen Golf que muchos consideran más atractiva se consolida como un compacto fiable

eldesmarque.com 22 OCT 2026 - 18:23h.

Bonito, eficiente y muy fiable

El nuevo Mazda es, para muchos, el más inteligente de la marca

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El Volkswagen Golf sigue siendo uno de los grandes referentes entre los compactos europeos, pero existen alternativas que destacan por su diseño, calidad y comportamiento. Una de ellas es el Mazda 3, un modelo japonés que ha conseguido diferenciarse de sus competidores gracias a una personalidad propia. Su estética deportiva, su conducción agradable y la reputación de fiabilidad de Mazda lo convierten en una opción interesante.

El Mazda 3 apuesta por una carrocería de líneas fluidas, un frontal elegante y una silueta que recuerda a modelos de categorías superiores. Mide 4,46 metros de largo y dispone de una distancia entre ejes de 2,72 metros. Su maletero ofrece 351 litros, ampliables hasta 1.026 litros. Son cifras suficientes para un uso cotidiano, aunque algunos competidores ofrecen mayor capacidad de carga.

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Fiabilidad japonesa y suavidad en la conducción

El compacto japonés también destaca por su comportamiento. Mazda ha buscado un equilibrio entre comodidad, estabilidad y precisión de conducción, sin renunciar a una suspensión adecuada para viajar. Su planteamiento resulta especialmente atractivo para quienes valoran las sensaciones al volante. En este terreno compite con el Audi A3, el BMW Serie 1, el Mercedes Clase A y el Toyota Corolla.

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La versión de acceso utiliza un motor de gasolina 2.5 e-Skyactiv-G de 140 CV y 238 Nm de par máximo. Está asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades y tracción delantera. El Mazda 3 acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos y alcanza los 206 km/h. Su consumo medio homologado es de 5,9 litros cada 100 kilómetros.

Mazda también ofrece una alternativa con cambio automático, disponible por 2.300 euros adicionales. La marca mantiene así una propuesta mecánica diferente a la de muchos rivales, que recurren a motores de menor cilindrada. El bloque de 2,5 litros busca combinar una entrega progresiva de potencia con un funcionamiento agradable, especialmente en carretera.

Actualmente en oferta

El Mazda 3 está anunciado por 26.265 euros al contado o 25.565 euros financiando. La financiación contempla 36 cuotas de 159 euros, una entrada de 8.024,06 euros y una última cuota de 15.853,84 euros.

Estos precios incluyen el acabado Prime-Line. Incorpora llantas de aleación de 16 pulgadas, faros LED y control de crucero adaptativo. También incluye una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, asistente de voz Alexa y sensores traseros de aparcamiento.