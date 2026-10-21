Toyota deja claro que sabe crear coches atractivos con uno de los diseños más elegantes de su gama

Coches y Motos 21 OCT 2026 - 09:44h.

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Hablar del Toyota Mirai es hacerlo de uno de los coches más atractivos que se hayan diseñado nunca. Lo cierto es que no deja a nadie indiferente, y que cuenta con unas características que lo hacen muy especial, desde su diseño hasta sus prestaciones, pasando por un nivel de equipamiento realmente completo. Por todo esto, hay quien se atreve a describirlo como un coche muy adelantado a su época, que ha servido de referente para muchos otros.

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Es el coche más grande que se puede encontrar en el catálogo de la marca japonesa, con un interior cómodo y amplio. El confort es la prioridad en este coche, fantástico para familias, y el nivel de acabados es superior al de la media. Y no le faltan detalles como asientos climatizados, salidas de ventilación y calefacción. En cuanto al maletero, se ha sacrificado su tamaño, para priorizar el del interior del coche, por lo que su capacidad es de 321 litros, que se puede quedar algo corta. Y no podemos olvidarnos de mencionar la pantalla multimedia táctil de 10 pulgadas que tiene en la instrumentación.

Motor del Toyota Mirai

Es un coche realmente peculiar, que ofrece una sola opción de motorización. Entrega una potencia de 182 CV, con un par máximo de 300 Nm, llegando a una velocidad punta de 175 kilómetros por hora. Garantiza una respuesta suave y precisa, y dispone de ayudas para la conducción como el radar frontal, las cámaras de aparcamiento, el control de crucero o el indicador de ángulo muerto. Es un vehículo de hidrógeno, algo muy raro y poco común, con una autonomía aproximada de unos 650 kilómetros. Y el tiempo de carga es de apenas cinco minutos.

El Toyota Mirai tiene un precio algo desorbitado

Lo que sí tenemos que decir es que el Toyota Mirai tiene un precio que nos parece algo desorbitado a nuestro parecer. Porque creemos que los 73.837 euros que cuesta es una cantidad bastante elevada.