Coches y Motos 19 OCT 2026 - 13:08h.

Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT

Ahora, y no es broma, hay un Subaru a mitad de precio

Compartir







El Subaru Crosstrek es una propuesta diferente dentro del segmento de los SUV compactos. La marca japonesa apuesta por un vehículo que combina comodidad, buen comportamiento y ciertas capacidades para circular fuera del asfalto. Todo ello sin recurrir a las dimensiones de un gran todoterreno. Su diseño robusto y su planteamiento práctico lo convierten en una alternativa interesante para quienes conservan ese espíritu aventurero.

El Crosstrek compite con rivales tan conocidos como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai y el Toyota Corolla Cross. Sin embargo, el Crosstrek destaca por sus 220 milímetros de altura libre al suelo, una cifra especialmente interesante para afrontar caminos irregulares. Subaru también ha trabajado en el comportamiento del vehículo para ofrecer seguridad y estabilidad en diferentes condiciones.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Subaru no parece un Subaru

Perfecto para salir a la aventura con toda la familia

El Subaru Crosstrek mide 4,50 metros de longitud, 1,80 metros de anchura y 1,60 metros de altura. Su distancia entre ejes alcanza los 2,67 metros. Estas dimensiones permiten disfrutar de un habitáculo confortable sin complicar demasiado las maniobras urbanas. El maletero ofrece 340 litros, ampliables hasta 1.173 litros cuando se abaten los asientos posteriores.

PUEDE INTERESARTE Subaru hace una locura con el Solterra

La oferta mecánica incluye un motor de gasolina de 2,0 litros con tecnología híbrida ligera (MHEV). El conjunto desarrolla 136 CV y 182 Nm de par máximo. La transmisión es automática y busca ofrecer una conducción cómoda. El Crosstrek acelera de 0 a 100 km/h en 10,8 segundos, alcanza los 198 km/h y homologa 7,7 litros cada 100 kilómetros. Y cuenta con la etiqueta ECO de la DGT.

Una versión mecánica y tres acabados a elegir

El equipamiento también juega a su favor. Subaru comercializa tres acabados: Active, Field y Touring. Desde el primero aparecen llantas de 17 pulgadas, climatizador bizona, asientos delanteros calefactables y control de crucero adaptativo. También incorpora cámara trasera, sensores de aparcamiento, acceso sin llave y diferentes asistentes de seguridad.

Otro argumento importante es el precio. El Subaru Crosstrek está disponible desde 32.500 euros. Además, la marca anuncia una financiación de 251,19 euros mensuales durante 48 meses, con una entrada de 10.673 euros y una última cuota de 16.570,40 euros. Una alternativa para quienes prefieren distribuir el desembolso.