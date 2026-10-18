MINI lleva su diseño inconfundible al mundo eléctrico en un formato más urbano

Coches y Motos 18 OCT 2026 - 05:07h.

Si te gusta el MINI y quieres pasarte a lo eléctrico, esta es una de las opciones inteligentes del momento

El nuevo BMW Serie 5 es, para muchos, el más atractivo que ha hecho BMW

Compartir







MINI ha conseguido que sus coches sean reconocibles a primera vista. Su estética retro, sus proporciones y su carácter deportivo forman parte de una identidad que la marca británica no quiere perder. El MINI Aceman demuestra que esa personalidad también tiene cabida entre los SUV eléctricos. Un modelo que combina dimensiones compactas, tecnología moderna y una imagen diferente a la de sus competidores.

El Aceman ocupa un lugar intermedio entre el Cooper y el Countryman. Mide 4,08 metros de longitud, 1,75 metros de anchura y 1,51 metros de altura. Su distancia entre ejes alcanza los 2,61 metros. Ofrece un maletero de 300 litros, ampliables hasta 1.005 litros. Entre sus rivales aparecen el Fiat Grande Panda, Jeep Avenger y DS 3 E-Tense.

PUEDE INTERESARTE El MINI más carismático de la historia es de 2001

Tres versiones mecánicas para el MINI Aceman

La gama comienza con una versión eléctrica de 184 CV y 290 Nm de par máximo. Utiliza una batería de 43 kWh, que permite recorrer hasta 309 kilómetros WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza los 160 km/h. Unas prestaciones suficientes para desenvolverse con soltura tanto en ciudad como en carretera.

PUEDE INTERESARTE El Mini más icónico de la historia es de 1959

Esta variante está disponible desde 33.020 euros al contado. Mini también anuncia una financiación de 205 euros mensuales, con una entrada de 8.348,72 euros y una última cuota de 18.912,64 euros. Una alternativa para quienes prefieren repartir el desembolso, aunque deben tener en cuenta las condiciones y el coste total de la operación.

Quienes necesitan más autonomía pueden elegir el escalón intermedio. Desarrolla 218 CV y 330 Nm, incorpora una batería de 54 kWh y homologa 405 kilómetros WLTP. Su precio comienza en 36.020 euros. Por encima aparece la versión más deportiva, con 258 CV, aceleración de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos y 355 kilómetros de autonomía. Cuesta desde 45.100 euros.

Equipamiento muy premium

El interior mantiene la personalidad de Mini. Destaca la pantalla OLED circular, acompañada de materiales cuidados y una presentación original. La marca ofrece cinco acabados: Essential, Blackyard, Classic, Favoured y John Cooper Works. Todos incluyen faros LED, climatizador bizona, conectividad móvil y llantas de aleación de 16 pulgadas.

Tampoco falta tecnología de seguridad. El Aceman incorpora control de crucero adaptativo, cámara trasera, detector de ángulo muerto y frenada automática de emergencia. Y se completa con un cargador de corriente alterna de 11 kW.