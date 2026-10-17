Dacia demuestra que un coche práctico no tiene por qué ser caro

Coches y Motos 17 OCT 2026 - 18:46h.

El Sandero sigue siendo uno de los top ventas en España

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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El Dacia Sandero lleva años demostrando que no hace falta gastar una fortuna para tener un coche capaz de cumplir perfectamente con las necesidades cotidianas. Su éxito comercial no responde a una moda pasajera. Es el resultado de una fórmula que combina espacio suficiente, motores sencillos y un precio de acceso que continúa estando entre los más competitivos del mercado.

Mientras muchos utilitarios han ido incorporando tecnologías cada vez más sofisticadas y tarifas considerablemente superiores, Dacia ha mantenido una idea bastante clara: ofrecer lo necesario sin obligar al comprador a pagar por elementos que quizá nunca utilizará.

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Un utilitario sencillo, pero suficientemente espacioso

El Sandero mide aproximadamente 4,09 metros de longitud, una cifra que permite utilizarlo cómodamente en ciudad sin renunciar a una carrocería de cinco puertas. Su diseño es relativamente discreto, con un frontal reconocible, faros de formas sencillas y una línea de techo que favorece el aprovechamiento del habitáculo.

No intenta parecer un coche premium ni recurre a soluciones estéticas especialmente complicadas. Pero tiene unas proporciones equilibradas y una apariencia moderna que ha mejorado considerablemente respecto a generaciones anteriores.

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El interior también responde a esa filosofía. Los materiales son sencillos y resistentes, mientras la distribución de los mandos busca facilitar el uso diario. Las plazas posteriores permiten transportar a dos adultos con comodidad razonable y el maletero ofrece aproximadamente 328 litros, una cifra suficiente para la compra semanal o el equipaje de una escapada.

También existe el Sandero Stepway, que añade una carrocería de aspecto más robusto, mayor altura libre al suelo y diferentes detalles inspirados en los SUV.

Motores económicos y una alternativa con etiqueta ECO

La gama del Sandero incluye diferentes motores de gasolina, con versiones de acceso que permiten mantener el precio especialmente contenido.

Pero una de las alternativas más interesantes es la mecánica ECO-G, preparada para funcionar tanto con gasolina como con gas licuado del petróleo. Esta tecnología permite utilizar GLP cuando existe una estación de servicio disponible y recurrir a la gasolina cuando resulta necesario.

La principal ventaja es el coste de utilización. El GLP suele tener un precio por litro inferior al de la gasolina, aunque su consumo volumétrico es mayor. Además, las versiones bifuel obtienen la etiqueta ECO de la DGT, una característica poco habitual entre los coches de acceso más económicos.

Dacia ha ampliado progresivamente su oferta mecánica y también ha anunciado la incorporación de tecnología híbrida autorrecargable al Sandero, reforzando su apuesta por la eficiencia sin abandonar su posicionamiento.

Un precio que continúa siendo su mejor argumento

El Sandero mantiene tarifas de acceso alrededor de los 13.000 euros, dependiendo de la versión y de las condiciones comerciales.

Es una cantidad considerablemente inferior a la de numerosos utilitarios de marcas generalistas, especialmente cuando se comparan versiones con equipamientos equivalentes.

Naturalmente, existen diferencias. El aislamiento acústico, los materiales interiores y determinadas funciones tecnológicas son más sencillos que en modelos considerablemente más caros.

Pero Dacia ha conseguido que esas renuncias no afecten demasiado a las cualidades fundamentales del vehículo.

El Sandero ofrece espacio suficiente, motores adaptados a diferentes necesidades y una carrocería fácil de utilizar. También dispone de sistemas de seguridad y conectividad que permiten afrontar los desplazamientos habituales con comodidad.

No necesita tener la pantalla más grande del segmento ni una suspensión especialmente sofisticada para resultar convincente. Su éxito demuestra que muchos compradores siguen valorando especialmente la relación entre lo que cuesta un coche y lo que realmente necesitan de él.

Y en ese terreno, el Sandero continúa siendo una de las propuestas más difíciles de igualar del mercado español.