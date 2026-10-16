Volvo vuelve a apostar por la elegancia con uno de los coches de diseño más cuidados de su historia

Coches y Motos 16 OCT 2026 - 18:07h.

El XC40 es un veterano de su segmento, pero sigue siendo un modelo top en cuanto a diseño

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

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Volvo ha construido una identidad estética muy particular durante las últimas décadas. Sus coches no necesitan parrillas enormes ni carrocerías excesivamente agresivas para resultar reconocibles. La marca sueca prefiere utilizar formas sencillas, superficies limpias y detalles que transmiten una sensación de solidez. El XC40 es uno de los mejores ejemplos de esa filosofía.

Cuando apareció, demostró que un SUV compacto podía tener personalidad sin parecer una versión reducida de un modelo más grande. Su carrocería combinaba una imagen robusta con proporciones bastante originales y un interior que recuperaba muchos elementos del diseño escandinavo.

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Un SUV compacto con una personalidad muy marcada

El XC40 mide aproximadamente 4,44 metros de longitud. Es un tamaño que permite utilizarlo cómodamente en ciudad sin renunciar a un habitáculo suficientemente amplio para viajar.

Su frontal mantiene la parrilla característica de Volvo, acompañada por unos faros que incorporan la conocida firma luminosa del martillo de Thor. El capó es relativamente horizontal y los pasos de rueda están bien marcados, mientras la carrocería presenta superficies limpias y una línea de cintura elevada.

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Uno de los detalles más interesantes aparece en el pilar posterior, cuya forma rompe con la silueta tradicional de muchos SUV compactos. También destaca la posibilidad de combinar diferentes colores de carrocería y techo en determinadas configuraciones.

La trasera recupera los pilotos verticales que han caracterizado a numerosos Volvo, aunque reinterpretados para una carrocería más pequeña.

El conjunto tiene una apariencia elegante, pero también transmite cierta robustez. Es una combinación que explica buena parte de su atractivo.

Un interior que demuestra otra manera de entender el lujo

El habitáculo del XC40 evita la acumulación de adornos. El salpicadero tiene una distribución sencilla, con una pantalla central vertical y una instrumentación digital situada delante del conductor.

Los materiales, las tapicerías y los acabados buscan transmitir una sensación acogedora. Volvo también ha prestado especial atención a los espacios de almacenamiento, con huecos amplios en las puertas y soluciones prácticas para objetos cotidianos.

La posición de conducción es elevada y los asientos ofrecen una comodidad especialmente agradable durante los viajes largos. El maletero ronda los 450 litros, dependiendo de la configuración, una capacidad suficiente para las necesidades habituales de una familia pequeña.

No es el SUV más grande ni el más espectacular de su categoría, pero consigue crear un ambiente interior que se distingue claramente del de muchos competidores.

Electrificación y seguridad como parte de su identidad

La gama actual del XC40 utiliza motores de gasolina con hibridación ligera, que permiten obtener la etiqueta ECO de la DGT. Son mecánicas pensadas para ofrecer una conducción suave y un consumo razonable, sin necesidad de recurrir a un sistema de carga externo.

Volvo también mantiene una dotación de seguridad especialmente amplia, con asistentes de mantenimiento de carril, frenada automática y diferentes sistemas destinados a reducir el riesgo de accidentes. La marca sueca lleva décadas construyendo su reputación alrededor de esa filosofía, y el XC40 la adapta a un formato compacto.

Pero lo que más llama la atención sigue siendo su diseño. En una categoría donde muchos fabricantes recurren a formas cada vez más agresivas, Volvo mantiene una imagen sobria y reconocible. El XC40 demuestra que la elegancia también puede encontrarse en un SUV pequeño. Sus proporciones, la iluminación y la sencillez del habitáculo forman un conjunto que ha envejecido especialmente bien.

Y eso es probablemente una de las mejores cualidades que puede tener el diseño de un automóvil: seguir resultando atractivo incluso cuando han pasado varios años desde su presentación.