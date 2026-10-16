El Lexus UX es elegante, más eficiente y, lo que es más importante, más barato que el Mercedes GLA

Coches y Motos 16 OCT 2026 - 03:17h.

Tan lujoso como un Mercedes, pero con la fiabilidad probada de Toyota

Lexus revoluciona el segmento de los todoterreno premium

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El Mercedes GLA es una de las referencias entre los SUV prémium compactos. Sin embargo, no es necesario acudir a la marca alemana para disfrutar de un coche elegante, tecnológico y bien equipado. El Lexus UX ofrece una alternativa interesante, especialmente para quienes valoran el consumo y la fiabilidad. Además, el modelo japonés tiene una ventaja importante: cuesta bastante menos que su rival alemán.

Esto es gracias a que Lexus tiene actualmente una promoción para la versión de acceso del UX, la 300h. El fabricante anuncia un precio de 38.000 euros financiados con Lexus Privilege, mientras que la tarifa al contado asciende a 41.150 euros. Una oferta interesante si tenemos en cuenta que el Mercedes GLA parte de 47.575 euros. La diferencia supera los 6.000 euros incluso comparando los precios al contado.

Tan premium o más que un Mercedes, y con la fiabilidad de Toyota

El Lexus UX también tiene personalidad propia. Su diseño combina líneas afiladas, una parrilla característica y una silueta deportiva. El modelo destaca por la calidad de sus acabados y su comportamiento. Con 4,50 metros de longitud, ofrece unas dimensiones adecuadas para ciudad y carretera. Sin embargo, las plazas traseras resultan algo justas. El maletero dispone de 367 litros.

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La versión UX 300h utiliza un sistema híbrido autorrecargable HEV que combina un motor de gasolina de 2,0 litros con otro eléctrico. El conjunto desarrolla 199 CV, asociados a una transmisión automática e-CVT y tracción delantera. Esta configuración permite disfrutar de una conducción suave, especialmente en recorridos urbanos. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT.

Consumo homologado de solo 5,2 litros cada 100 km

Las prestaciones también acompañan. El Lexus acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos y alcanza los 177 km/h. Pero su principal argumento es la eficiencia. Homologa un consumo de 5,2 litros cada 100 kilómetros, frente a los 6,7 litros del GLA 200. Una diferencia que puede notarse en el gasto de combustible.

El acabado F Sport aporta una dotación completa. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED, techo solar y asientos delanteros calefactados. También ofrece cuadro digital de 12,3 pulgadas, climatizador bizona, navegador y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Y se completa ocn sistemas de seguridad como control de crucero adaptativo, asistente de carril y cámara trasera. Rivales como el BMW X2 o el Toyota Corolla Cross no lo tienen fácil.