Peugeot vuelve a enamorar con un diseño que lleva su estilo más atrevido a uno de sus modelos más especiales

Coches y Motos 11 OCT 2026 - 18:06h.

Además, todas las versiones mecánicas están electrificadas

Peugeot tiene una nueva maravilla

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El Peugeot 408 sigue siendo uno de esos coches difíciles de encasillar. No es una berlina tradicional, tampoco un SUV convencional. La marca francesa mezcló ambos conceptos para crear un modelo con mucha personalidad. Su carrocería baja, la caída del techo y un diseño especialmente atrevido consiguen que siga llamando la atención incluso frente a alternativas más caras.

También es un coche considerablemente grande. El 408 mide 4,69 metros de largo, tiene una batalla de 2,79 metros y apenas alcanza 1,48 metros de altura. Su maletero ofrece 536 litros, ampliables hasta 1.611 litros. Peugeot consigue así combinar una silueta deportiva con una buena capacidad familiar. Entre sus rivales aparecen modelos tan diferentes como BMW X2, Cupra Tavascan o Toyota RAV4.

El Peugeot 408 se puede elegir en tres versiones mecánicas

La gama mecánica también evita obligar al comprador a seguir un único camino. Peugeot ofrece versiones microhíbrida, híbrida enchufable y completamente eléctrica. La primera resulta especialmente interesante por precio. El catálogo marca 36.920 euros, pero la marca anuncia actualmente el 408 desde 31.499 euros, con posibilidad de financiarlo mediante cuotas de 240 euros mensuales.

Ese 408 utiliza un gasolina 1.2 electrificado que desarrolla 145 CV y 230 Nm. La transmisión es automática y la tracción delantera. El modelo acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos, alcanza 205 km/h y homologa 5,1 l/100 km. El acabado Allure incluye faros Full LED, Peugeot i-Cockpit, cámara trasera, acceso sin llave y conectividad para teléfonos móviles.

Dos de ellas con etiqueta CERO de la DGT

Un escalón por encima aparece el híbrido enchufable de 225 CV. Combina un motor 1.6 de gasolina con otro eléctrico para entregar 360 Nm. El 408 PHEV alcanza 100 km/h en 7,5 segundos y llega hasta 233 km/h. Su batería permite recorrer 63 kilómetros en modo eléctrico y el precio comienza en 40.920 euros.

La tercera posibilidad prescinde completamente de la gasolina. El Peugeot E-408 desarrolla 200 CV y anuncia hasta 456 kilómetros de autonomía. Su precio parte de 41.760 euros. Peugeot cubre así tres formas diferentes de electrificación sin modificar la personalidad que convierte al 408 en uno de sus coches más particulares.