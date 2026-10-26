David Torres 26 OCT 2026 - 22:59h.

Braxton Key, ex de Valencia Basket, la estrella turca

Valencia Basket se lleva un partido de poder a poder ante Baskonia (84-75)

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ValenciaEl Valencia Basket recibe este martes al Fenerbahce en la octava jornada de la Euroliga en la Fonteta, en un duelo marcado por el regreso del ala-pívot estadounidense Braxton Key y por el reto de alargar su buena racha de resultados ante uno de los grandes candidatos al título continental.

Key se ha convertido también en el Fenerbahce en una pieza básica del engranaje de Sarunas Jasikevicius. El técnico lituano maneja un vestuario lleno de estrellas como Wade Baldwin IV, Nicollo Melli o Will Clyburn y de jugadores contrastados como Talen Horton-Tucker, Marcus Bingham, Trent Forrest o Shavon Shields.

Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Fenerbahce

El primer equipo masculino de Valencia Basket regresa al Roig Arena dos días después de su triunfo ante el Kosner Baskonia para enfrentarse al Fenerbahçe Tarfin Istanbul (martes 27, 20:30h, Roig Arena, #Vamos) en un partido correspondiente a la jornada 8 de la EuroLeague. El equipo taronja contará con el apoyo de su público para afrontar su tercer partido en cinco días en lo que supone una de las pruebas más duras para su racha positiva con la visita de la mejor defensa de la competición. Un choque de estilos con apuestas diferentes, pero igualmente positivas en este inicio de competición. Valencia Basket llega como el equipo más anotador (99,1 puntos), el que juega a un mayor ritmo (80,3 posesiones) y está entre los mejores en todas las estadísticas de eficacia ofensiva. Y tendrá el duro reto de tratar de conseguir mantenerse fiel a su planteamiento ante un rival que es el que menos puntos permite a sus rivales, el que juega a un ritmo más lento y el que más baja la eficacia de tiros de campo y de True Shooting de sus oponentes. Los precedentes son favorables al equipo valenciano, que se ha impuesto en cinco de los siete enfrentamientos ante este rival en nuestra pista, encadenando el triunfo en los últimos cuatro. Con la baja confirmada de Nate Reuvers por una lesión en un hueso del pie izquierdo, el técnico Xavi Albert cuenta con 14 jugadores profesionales para afrontar este encuentro. Valencia Basket ocupa actualmente la tercera posición en la EuroLeague, con un balance de 5-2.