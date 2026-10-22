David Torres Valencia, 22 OCT 2026 - 13:44h.

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El Valencia Basket, tras haber encadenado dos derrotas en las últimas dos jornadas de la Euroliga, visita este viernes con el objetivo de retomar el camino del triunfo a un Paris Basketball herido tras haber sumado solo un triunfo en seis partidos.

La pasada semana, el equipo valenciano llevó al límite al Olympiacos, actual campeón de la competición y uno de los grandes candidatos a ganarla, pero dos días después de caer en la prórroga contra el conjunto heleno fue incapaz de imponer su juego ante el Hapoel Tel Aviv y repitió derrota, esta vez con peor imagen.

Esos dos tropiezos se unieron al que había sufrido en la Liga Endesa el fin de semana previo en la pista del Barça para formar una serie de tres derrotas seguidas. No obstante, el equipo 'taronja' logró cortar esa serie el domingo con una sólida victoria ante el peligroso UCAM Murcia.

Cómo y dónde ver el París - Valencia Basket

El primer equipo masculino de Valencia Basket regresa a la carretera en la máxima competición continental para visitar por segunda vez en su historial la pista del Paris Basketball (viernes 23, 20:45h, Adidas Arena, M+ Baloncesto) en un partido correspondiente a la jornada 7 de la EuroLeague. El conjunto taronja abrirá una recta de cinco partidos en diez días en una pista en la que no pudo imponerse en su única visita oficial hasta ahora en un partido que los franceses remontaron en la recta final. El regreso de TJ Shorts a la pista en la que hizo su estreno en la EuroLeague será uno de los muchos alicientes de un encuentro entre dos equipos que buscan un juego rápido y que son los dos equipos que más tiros de campo intentan por partido en la competición, por lo que la eficacia de esos lanzamientos se antoja como una de las claves importantes para determinar el resultado final. El equipo taronja dispone para este partido de su plantilla al completo. Valencia Basket ocupa actualmente la cuarta posición en la EuroLeague, con un balance de 4-2.

El Paris Basketball es 18º al ser el mejor equipo entre los que tienen un 1-5 en su casillero. A pesar de su balance, el equipo parisino se está mostrando muy competitivo en su pista, donde logró su primer triunfo al ganar al Zalgiris Kaunas por 82-78 y donde en sus últimos partidos como local cayó por 96-98 ante el LDLC ASVEL Villeurbanne y por 94-96 ante la Virtus Bologna, teniendo en los dos casos un tiro para acabar ganando que no pudo aprovechar. La principal duda reside en si podrá contar con el máximo anotador de la EuroLeague, Nadir Hifi, ausente en los tres partidos de la semana pasada pero que tiene opciones de regresar en este encuentro como también podría estar el viernes otro de los jugadores importantes del conjunto francés que ha estado lesionado, TJ Warren. Durante la ausencia de Hifi, Tyson Ettiene ha dado un paso adelante, promediando 24,3 puntos en los partidos de la semana pasada, con 5,6 triples convertidos por noche.