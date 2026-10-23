Gustavo Maeso Madrid, 23 OCT 2026 - 15:46h.

Jason Schreier confirma la autenticidad del vídeo, publicado tras el anuncio del cierre de Bioware por parte de Electronic Arts

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Un vídeo del proyecto Mass Effect: Universe, en desarrollo en BioWare, se ha filtrado después de que Electronic Arts anunciara el cierre del estudio y la cancelación de su próximo juego. Su autenticidad ha sido confirmada por el periodista de Bloomberg Jason Schreier.

Para quienes llevamos años esperando otra aventura en este universo, el momento resulta especialmente amargo. El vídeo permite acercarnos a la dirección que estaba explorando el equipo, aunque utiliza recursos de preproducción y el desarrollo seguía en una fase temprana. El nombre Mass Effect: Universe aparece en el vídeo filtrado.

Un tráiler auténtico que apareció en Reddit

La filtración surgió en el subreddit de Mass Effect, donde una cuenta publicó el vídeo y desató las primeras preguntas sobre su procedencia. Según recoge Gematsu, previamente ya habían circulado informaciones sobre la existencia de un tráiler preparado internamente desde hacía meses.

La confirmación más clara llegó de Jason Schreier en Bluesky, quien aseguró que se trataba de un tráiler real del juego en el que BioWare trabajaba hasta su cierre. Push Square también informa de que IGN verificó el material de manera independiente.

Según describe VGC, el tráiler apunta a una aventura ambientada en la Vía Láctea después de la guerra contra los Segadores, con la presencia de Liara T’Soni. El medio interpreta lo mostrado como una historia de espionaje de escala más contenida, una posible vía para volver a este universo desde otro ángulo.

EA cancela Mass Effect y anuncia el cierre de BioWare

El contexto de la filtración viene de la noticia del pasado 21 de octubre. En su comunicado oficial a los empleados, Electronic Arts explicó que un pequeño equipo de BioWare estaba trabajando en las primeras fases del próximo Mass Effect y que había decidido no continuar con ese desarrollo. La decisión implica el cierre del estudio y de sus instalaciones de Edmonton.

La compañía enmarca la medida en una reorganización de su catálogo e inversiones. En el ámbito de la acción y la aventura, su intención es concentrarse en menos proyectos de gran escala al mismo tiempo, mientras mantiene sus apuestas por Marvel’s Iron Man y el próximo Star Wars Jedi. Gematsu recoge, citando información de Bloomberg, que los recortes afectan aproximadamente a 400 empleados de EA, incluidos unos 50 de BioWare. El estudio se despide después de más de tres décadas y de una trayectoria vinculada a sagas como Baldur’s Gate, Dragon Age y Mass Effect.