The Devil’s Due: un nuevo 'Balatro' que nos invita a jugar al póquer en el infierno

Gustavo Maeso Madrid, 14 OCT 2026 - 16:34h.

El roguelite de Games People Play nos enfrenta a demonios inspirados en los siete pecados capitales para recuperar nuestra alma

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Perder una partida de póquer puede doler. Perderla contra el Diablo y dejar nuestra alma sobre el tapete ya exige algo más que aprender a poner cara de circunstancias. Ese es el punto de partida de The Devil’s Due, el juego del estudio noruego Games People Play que llegará a Steam el próximo 10 de noviembre. Su propuesta combina duelos de cartas, progresión roguelite y una invitación bastante tentadora: hacer todas las trampas que podamos sin que el rival nos pille.

Aquí tendremos que abrirnos paso por el infierno enfrentándonos a una colección de demonios inspirados en los siete pecados capitales. Para sobrevivir habrá que construir buenas manos, defenderse y administrar un repertorio de trucos sucios que permite manipular las cartas y fastidiar al adversario. El problema es que nuestros enemigos también tienen un límite de paciencia. Cada trampa levanta sospechas y abusar de ellas puede acabar provocando un contraataque devastador. Ganar exige saber cuándo dar el cambiazo y cuándo dejar las manos quietas.

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Un buen póquer también sirve para repartir golpes

Los combates de The Devil’s Due son enfrentamientos de uno contra uno ante monstruos demoníacos con habilidades propias. La fuerza de nuestra mano de póquer determina el daño que infligimos, mientras que la suma de los valores de las cartas establece nuestra defensa. Esa doble función obliga a pensar tanto en lo que podemos hacerle al rival como en lo que estamos preparados para aguantar.

Games People Play quiere mantener las sensaciones asociadas al póquer dentro de esta estructura de combate. Según explica su diseñador, Jack Kristoffersen, la intención es que el juego conserve el caos, los faroles y la desesperación de una partida, junto con la necesidad de descubrir cuánto podemos trampear para sobrevivir sin ser descubiertos.

Hay que confiar en las cartas pero a la vez gestionar el riesgo. Podemos tener un truco capaz de mejorar nuestras posibilidades, pero utilizarlo en el momento equivocado también puede despertar la furia del demonio que tenemos enfrente. En el infierno, hasta la picaresca necesita cierta disciplina.

El cambiazo tiene consecuencias

Nuestro arsenal incluye ocultar e intercambiar cartas durante los duelos, aumentar sus valores y sabotear la mano enemiga. A medida que avancemos podremos desbloquear y dominar nuevas trampas, ampliando las herramientas con las que afrontar los enfrentamientos.

Todas esas maniobras alimentan el medidor de sospecha del contrincante. Si nos excedemos, el enemigo responderá con un ataque especialmente peligroso. Por tanto, el reto también estará en dosificar los recursos y decidir si merece la pena forzar una jugada.

Las reliquias y los objetos que vayamos consiguiendo aportarán más posibilidades para desarrollar nuestras estrategias. El estudio promete nuevos trucos y combinaciones que descubrir entre intentos, de manera que nuestra forma de jugar pueda evolucionar mientras descendemos por los distintos niveles del infierno.

Siete niveles, rutas de tarot y tiendas que podemos estafar

La estructura roguelite implica que morir nos hará empezar de nuevo, aunque podremos obtener mejoras permanentes, nuevas cartas de trampas y reliquias que ayudarán en las siguientes incursiones. Cada intento será una oportunidad para ampliar el repertorio y adaptar nuestra estrategia a los desafíos que queden por superar.

Al comienzo de cada uno de los siete niveles del infierno, el Diablo desplegará cartas de tarot para determinar el recorrido. En ese camino encontraremos combates contra monstruos y jefes, tiendas, santuarios de curación y minijuegos.

Entre las batallas habrá margen para preparar los siguientes pasos y buscar oportunidades de romper las reglas. Incluso las tiendas podrán ser objeto de nuestras estafas, mientras que los minijuegos, presentados como sospechosamente justos, esconderán ocasiones para sacar ventaja. La tentación de hacer trampas acompañará también a los descansos entre duelos.

Humor inspirado en Monty Python y dos amigos detrás del proyecto

The Devil’s Due apuesta por una animación inspirada en Monty Python, una referencia que mezcla de monstruos grotescos y personajes de lo mñás rocanbolesco. Detrás está Games People Play, un estudio noruego fundado por Jack Kristoffersen y Joachim Barrum, dos mejores amigos que llevan más de 30 años haciendo juegos juntos. Su anterior título, SpreadCheat, se estrenó en Steam en mayo.

Ahora preparan esta nueva visita al lado menos honrado del juego de cartas. The Devil’s Due ya cuenta con página en Steam. Sus responsables aseguran que, fuera de sus videojuegos, son personas honestas.