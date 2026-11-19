Coches y Motos 19 NOV 2026 - 04:01h.

Si buscas un SUV urbano y quieres algo premium, esta es una de las opciones inteligentes del momento

Lexus inventa el coche de seis ruedas

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En un segmento donde muchos SUV compactos intentan parecer más grandes, el Lexus LBX apuesta por lo contrario: un formato urbano con una imagen cuidada. Es el modelo más pequeño de la familia, pero conserva los rasgos elegantes de la marca japonesa. Y ahí está parte de su atractivo: tiene presencia sin ocupar media calle.

Su tamaño también se nota cuando toca aparcar. El LBX mide 4,19 metros de largo y tiene una batalla de 2,58 metros. El maletero ofrece 332 litros en la versión delantera y 284 con tracción total. No es enorme, pero da juego para la compra semanal y el equipaje de una escapada.

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Consumo de mechero para el Lexus LBX

Lexus no plantea una gama de motores muy extensa. El LBX recurre a un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina 1.5 con uno eléctrico. La potencia conjunta llega a 136 CV, con 185 Nm de par. El cambio automático e-CVT acompaña a un conjunto pensado para moverse con suavidad, sobre todo en ciudad.

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En la versión de tracción delantera, el SUV acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos. El consumo homologado oscila entre 4,3 y 4,7 litros cada 100 kilómetros. Quien necesite más agarre puede elegir la tracción total, aunque esa configuración resta espacio al maletero. Es una decisión que conviene tomar pensando en el uso real.

Equipamiento muy tecnológico

Por dentro, el LBX intenta que el conductor note que está en un Lexus. El acabado Elegant puede sumar tapicería Tahara, llantas de 18 pulgadas, acceso manos libres y cargador inalámbrico. El cuadro digital acompaña a una pantalla táctil de 9,8 pulgadas, con navegación. La dotación también incluye sistemas de seguridad Lexus Safety System+3.

El Mitsubishi ASX, el Suzuki Vitara, el Toyota Yaris Cross y el Nissan Juke híbrido juegan en un tamaño parecido. El LBX, sin embargo, se desmarca con un carácter premium y una presentación más refinada. La gama ofrece distintos estilos, como Elegant, Relax, Emotion y Cool, para que cada comprador encuentre el que más encaja con su gusto.

Toda hablar del precio. Mejor dicho, de la promoción. La oferta facilitada en la web de la marca sitúa el precio en 34.800 euros al contado o 32.000 financiados. Esta última fórmula propone 48 cuotas de 250 euros, una entrada de 8.549,40 y una cuota final de 19.212,40 euros.