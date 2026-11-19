Coches y Motos 19 NOV 2026 - 16:07h.

El Capri regresa con un diseño atractivo y mucha tecnología

Ford se carga el Focus

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Ford ha recuperado la denominación Capri para un automóvil que representa una interpretación completamente diferente del deportivo original. El nuevo modelo abandona la carrocería cupé de dos puertas y apuesta por un SUV eléctrico de silueta fastback, desarrollado sobre una arquitectura compartida con Volkswagen. Esta transformación ha generado opiniones diferentes entre los aficionados, aunque también ha permitido recuperar un nombre histórico dentro de una categoría especialmente importante para el mercado europeo.

El Capri eléctrico combina una carrocería de dimensiones familiares con una estética deportiva y una gama mecánica que ofrece diferentes niveles de potencia y autonomía. Su planteamiento se sitúa entre el de un SUV convencional y el de una berlina elevada, con una línea de techo descendente que contribuye a distinguirlo del Ford Explorer eléctrico. Además, incorpora un habitáculo tecnológico y un maletero especialmente generoso.

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Una silueta deportiva de más de 4,6 metros

El nuevo Ford Capri mide aproximadamente 4,63 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros estilizados, una superficie central relativamente limpia y diferentes detalles que buscan establecer una conexión visual con el modelo histórico. De perfil destaca una línea de techo que desciende progresivamente hacia la parte posterior, creando una silueta fastback que constituye una de sus principales señas de identidad.

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La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón inclinado que refuerza su imagen deportiva. Aunque el nuevo Capri no reproduce literalmente las proporciones del cupé original, mantiene una interpretación moderna de algunos de sus elementos estéticos. Su diseño puede resultar especialmente atractivo para quienes buscan un SUV eléctrico diferente, aunque los aficionados al modelo clásico pueden echar de menos una carrocería más cercana a la del automóvil de los años setenta.

El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila con espacio suficiente para adultos. El maletero alcanza aproximadamente 572 litros en las versiones de tracción trasera, una cifra interesante para un automóvil de estas dimensiones. Además, el portón de grandes dimensiones facilita la carga de equipaje, mientras la configuración interior permite utilizarlo como vehículo familiar sin renunciar a una carrocería de apariencia deportiva.

Hasta 340 CV y más de 600 kilómetros de autonomía

El Ford Capri utiliza la plataforma eléctrica MEB del Grupo Volkswagen, compartida con diferentes modelos de las familias ID. y Explorer eléctrico. La gama ha incluido versiones de tracción trasera con potencias de 170 y 286 CV, además de una alternativa de tracción total que desarrolla 340 CV. Estas configuraciones permiten escoger entre una utilización orientada principalmente a la eficiencia y una respuesta más deportiva.

Las versiones de mayor autonomía pueden superar los 600 kilómetros homologados en ciclo combinado WLTP, dependiendo de la batería, las llantas y el equipamiento. También dispone de carga rápida en corriente continua y diferentes funciones destinadas a facilitar la planificación de los desplazamientos. Conviene comprobar las especificaciones de cada versión, ya que la potencia, la capacidad de batería y la autonomía pueden variar según el año de fabricación y las actualizaciones de gama.

Tecnología y funcionalidad familiar

El interior incorpora una pantalla multimedia vertical de 14,6 pulgadas con el sistema SYNC Move, que permite modificar su inclinación. También dispone de instrumentación digital, diferentes asistentes de conducción y soluciones de almacenamiento como el compartimento MegaConsole. Ford ha buscado combinar una presentación moderna con una distribución práctica, aunque buena parte de las funciones se gestionan mediante controles digitales.

El Volkswagen ID.5, el Cupra Tavascan y el Skoda Enyaq Coupé representan alternativas interesantes dentro del mercado de SUV eléctricos de silueta deportiva. El Capri responde con una estética propia, un maletero generoso y diferentes configuraciones mecánicas. Su principal atractivo está en combinar una carrocería familiar con una imagen fastback y un nombre que forma parte de la historia de Ford.

Para quienes recuerdan el Capri original, el nuevo modelo puede resultar una interpretación inesperada de aquella denominación. Sin embargo, también representa una manera de recuperar parte del patrimonio histórico de la marca en un mercado dominado por la electrificación. Su diseño y sus proporciones lo convierten en una alternativa diferente dentro de la gama europea de Ford.