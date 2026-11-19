Coches y Motos 19 NOV 2026 - 12:47h.

La marca italiana sigue demostrando que sabe hacer coches muy top para el día a día

El Fiat que es, para muchos, el más feo de la marca

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Fiat ha recuperado uno de los nombres más reconocibles de su historia para desarrollar un automóvil que busca combinar diseño, funcionalidad y un precio relativamente contenido. El nuevo Grande Panda representa una interpretación moderna del utilitario italiano, con una carrocería de cinco puertas, unas proporciones compactas y diferentes soluciones destinadas a facilitar la utilización cotidiana. Además, su gama permite escoger entre mecánicas de gasolina, híbridas y completamente eléctricas, ampliando las posibilidades de elección.

El modelo italiano también destaca por una estética inspirada en el Panda original de los años ochenta, aunque adaptada a las necesidades actuales. Frente a alternativas como el Citroën C3, el Renault Clio o el Dacia Sandero, el Grande Panda apuesta por una imagen especialmente reconocible y un habitáculo práctico. Su principal atractivo está en ofrecer un automóvil urbano con personalidad sin necesidad de recurrir a equipamientos especialmente sofisticados o a una carrocería de grandes dimensiones.

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Un diseño retro con soluciones modernas

El Fiat Grande Panda mide aproximadamente 3,99 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros de formas geométricas, una firma luminosa pixelada y unas superficies rectas que recuerdan a los utilitarios clásicos de la marca. De perfil destacan una línea de techo elevada, unos pasos de rueda marcados y diferentes detalles decorativos, entre ellos el nombre Panda integrado en la carrocería.

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La trasera mantiene una estética igualmente reconocible, con unos pilotos verticales y un portón de grandes dimensiones. Fiat ha evitado recurrir a una silueta especialmente deportiva y ha priorizado unas formas que permiten aprovechar mejor el espacio disponible. El resultado es un automóvil de dimensiones urbanas que transmite una imagen robusta y desenfadada, aunque su planteamiento está orientado principalmente al asfalto y no a la conducción todoterreno.

El habitáculo dispone de cinco plazas y una distribución sencilla, con numerosos espacios de almacenamiento y materiales pensados para resistir el uso cotidiano. Dependiendo del acabado puede incorporar instrumentación digital y una pantalla multimedia central de 10,25 pulgadas. El maletero alcanza aproximadamente 412 litros en las versiones híbridas, mientras la alternativa eléctrica ofrece unos 361 litros, cifras interesantes para un vehículo que no llega a los cuatro metros de longitud.

Gasolina, híbrido y eléctrico

La gama del Grande Panda incluye una versión de gasolina con motor de 1,2 litros y transmisión manual, orientada a quienes buscan una configuración mecánica sencilla. Por encima aparece la alternativa híbrida, que combina un motor turboalimentado de gasolina con tecnología de 48 voltios y una caja automática de doble embrague. Esta versión desarrolla 110 CV y obtiene la etiqueta ECO de la DGT, una característica interesante para quienes circulan habitualmente por zonas urbanas.

También existe el Grande Panda eléctrico, que utiliza un motor de 113 CV y una batería de aproximadamente 44 kWh de capacidad nominal. Fiat anuncia una autonomía cercana a los 320 kilómetros en ciclo combinado WLTP, suficiente para numerosos desplazamientos cotidianos. Esta alternativa obtiene la etiqueta CERO y puede resultar especialmente interesante para quienes disponen de un punto de carga habitual, aunque su precio es superior al de las configuraciones de combustión.

Un precio contenido como argumento comercial

El Fiat Grande Panda busca competir en una categoría donde el precio de adquisición tiene una importancia especial. Las versiones de gasolina permiten acceder a la gama por una cantidad inferior a la de las alternativas electrificadas, mientras las promociones comerciales pueden reducir el desembolso de determinadas configuraciones. Sin embargo, conviene comprobar si los descuentos están vinculados a financiación, entrega de un vehículo usado o ayudas públicas.

El Dacia Sandero mantiene argumentos importantes en precio, mientras el Citroën C3 comparte buena parte de la arquitectura técnica del Grande Panda. El Fiat responde con una estética propia, un maletero generoso y una gama mecánica variada. Para quienes necesitan un automóvil práctico, manejable y con una imagen diferente, representa una alternativa interesante dentro del mercado de utilitarios.