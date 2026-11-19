Coches y Motos 19 NOV 2026 - 08:24h.

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Si buscas una moto trail para disfrutar de cualquier ruta fuera y dentro del asfalto, la Rieju Aventura Rally 307 es una opción más que interesante y llamativa. Pero para nosotros hay otra moto que es todavía mejor, y también más bonita a nivel estético, como es la Cyclone RX4. Nos parece una de las motos más infravaloradas que existen actualmente, y opinamos que es complicado encontrar alguna que ofrezca tanto por un precio tan accesible.

Es una moto impulsada por un motor de dos cilindros, con una cilindrada de 401 centímetros cúbicos, que presume de un equipamiento realmente completo. Está refrigerado por líquido, y cuenta con ocho válvulas, embrague anti-rebote e inyección electrónica Bosch. Y las cifras que declara son de 36,2 CV de potencia a 8.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 34 Nm a 8.000 rpm, lo que la hace perfectamente apta para el carné A2.

Pese a que su tamaño es más bien pequeño, tiene un peso bastante elevado, y su autonomía es realmente importante, gracias al depósito de combustible de 18 litros que tiene instalado. A nivel de equipamiento, lo que más podemos destacar es su instrumentación, donde se encuentra una pantalla TFT, que muestra toda la información necesaria, y que cuenta con conectividad. La iluminación es full LED, y no le faltan detalles como las piñas retroiluminadas y las defensas laterales.

La Cyclone RX4 cuesta 4.990 euros

Por si podías tener alguna duda con la Cyclone RX4, debe de quedar despejada al instante en cuanto ves que tiene un precio tan razonable, que te permite poder adquirirla si pagas un total de 4.990 euros. Esto es lo que la hace tan llamativa y recomendable, ya que por esa cantidad será muy difícil que encuentres algo mejor.