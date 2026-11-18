Coches y Motos 18 NOV 2026 - 16:18h.

El Korando no es un top ventas, pero sí una opción interesante

El KGM irrompible que, para muchos, es el mejor para familias

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Los SUV con tracción total suelen presentar precios superiores a los de sus equivalentes de tracción delantera, especialmente cuando incorporan motores potentes y equipamientos elevados. Sin embargo, existen alternativas menos conocidas que permiten acceder a esta configuración sin recurrir necesariamente a marcas premium. El KGM Korando 4WD es una de ellas, con una carrocería familiar, un motor de gasolina turboalimentado y un sistema de tracción pensado para mejorar la motricidad sobre superficies de adherencia reducida.

El fabricante surcoreano, anteriormente conocido como SsangYong, mantiene una tradición importante en el desarrollo de vehículos con tracción a las cuatro ruedas. El Korando representa una interpretación moderna de esta experiencia, aunque su planteamiento está más cerca del de un SUV familiar que del de un todoterreno especializado. Su principal atractivo está en combinar espacio, equipamiento y una configuración mecánica que puede resultar interesante para quienes circulan frecuentemente por carreteras de montaña.

Un SUV espacioso de 4,45 metros

El KGM Korando mide aproximadamente 4,45 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño presenta un frontal robusto, con una parrilla de grandes dimensiones, unos faros estilizados y un paragolpes que refuerza su imagen de SUV tradicional. De perfil destacan una línea de techo prácticamente horizontal, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa que favorece la visibilidad desde el habitáculo.

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La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila con espacio suficiente para adultos, una característica interesante para quienes utilizan el automóvil durante viajes familiares. El maletero ofrece una capacidad anunciada de aproximadamente 551 litros, aunque conviene comprobar las especificaciones de cada versión antes de comparar directamente esta cifra con la de otros fabricantes.

El interior utiliza una distribución relativamente convencional, con instrumentación digital en determinadas configuraciones y una pantalla multimedia central. También dispone de diferentes espacios de almacenamiento y mandos físicos para algunas funciones habituales. KGM ha priorizado la funcionalidad y una dotación de equipamiento razonable frente a soluciones especialmente sofisticadas, una decisión coherente con el posicionamiento comercial del Korando.

Un motor de 163 CV con tracción a las cuatro ruedas

El Korando utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros que desarrolla 163 CV. Esta mecánica ofrece unas prestaciones suficientes para desplazamientos cotidianos y viajes largos, aunque su consumo puede resultar superior al de algunos SUV híbridos de potencia semejante. La versión 4WD incorpora un sistema de tracción total que permite distribuir el esfuerzo entre ambos ejes cuando las condiciones de adherencia lo requieren.

Esta configuración puede resultar especialmente útil sobre carreteras nevadas, pistas de tierra o superficies mojadas, siempre que se utilicen neumáticos adecuados. Sin embargo, la tracción total no elimina las limitaciones de adherencia durante las frenadas ni convierte al Korando en un todoterreno extremo. La altura libre al suelo, los neumáticos y las características del terreno siguen siendo factores importantes a la hora de valorar sus posibilidades fuera del asfalto.

Dependiendo de la configuración y del mercado, el Korando puede asociarse a una transmisión automática de seis velocidades. Esta solución resulta especialmente cómoda durante los desplazamientos urbanos y permite aprovechar la respuesta del motor de gasolina. A diferencia de determinados competidores, el modelo no utiliza un sistema híbrido completo, por lo que mantiene la etiqueta C de la DGT y puede presentar un consumo más elevado en recorridos urbanos.

Una alternativa a los SUV más caros

Uno de los principales argumentos del Korando está en su posicionamiento comercial. Las versiones de tracción delantera han protagonizado campañas con descuentos importantes, pero estas promociones no deben trasladarse automáticamente al Korando 4WD. La configuración de tracción total puede presentar una disponibilidad más limitada y un precio superior, por lo que resulta necesario comprobar las unidades y las condiciones comerciales de cada concesionario.

El Suzuki S-Cross AllGrip, el Dacia Duster 4x4 y determinadas versiones del Subaru Crosstrek representan alternativas interesantes para quienes buscan mayor motricidad. Cada uno utiliza soluciones técnicas diferentes y presenta ventajas propias en consumo, capacidad fuera del asfalto y equipamiento. El KGM responde con una carrocería espaciosa y un motor de potencia suficiente, aunque su tecnología de propulsión es menos avanzada que la de algunos competidores electrificados.

Para quienes necesitan un SUV familiar y circulan habitualmente por zonas de montaña, el Korando 4WD puede resultar una alternativa interesante si encuentran una unidad a un precio competitivo. Sin embargo, quienes utilizan el automóvil principalmente por ciudad probablemente aprovecharán menos las ventajas de la tracción total. Su principal atractivo está en ofrecer espacio y versatilidad con una configuración mecánica que no suele encontrarse entre las versiones más económicas de los SUV compactos.