Ni Toyota puede con el nuevo chino con 1.600 kilómetros de autonomía y un diseño muy bonito

Coches y Motos 24 OCT 2026 - 07:02h.

Llega a Europa en 2027

Toyota convierte al Corolla en una bestia

Compartir







Los fabricantes chinos siguen poniendo contra las cuerdas a las marcas tradicionales. Y ahora hay que prestar atención a una nueva propuesta. Se trata del Changan NEVO Q06, un SUV que combina un diseño atractivo, un interior espacioso y una autonomía anunciada de hasta 1.600 kilómetros. Su llegada a Europa está confirmada para 2027.

Changan ya comercializa vehículos de la familia Deepal y prepara una nueva ofensiva con NEVO, una gama situada por debajo. El Q06 será uno de sus principales protagonistas. En China ha despertado una enorme expectación, con 35.000 pedidos registrados durante sus primeras 24 horas de comercialización. Una cifra que demuestra el interés generado por este modelo.

PUEDE INTERESARTE Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Un nuevo SUV chino llega para competir con los mejores SUV familiares del mercado

El NEVO Q06 presenta una carrocería de líneas deportivas, un frontal limpio y unos faros de diseño original. Detrás incorpora una firma luminosa que recorre todo el portón. Mide 4,84 metros de largo y dispone de una batalla de 2,94 metros, dimensiones que favorecen la habitabilidad.

PUEDE INTERESARTE Toyota sorprende con el Toyota RAV4 más avanzado de su historia

El Changan NEVO Q06 ofrece un maletero de 782 litros, ampliables hasta 2.200 litros al abatir los asientos posteriores. Los asientos delanteros permiten reclinarse hasta 145 grados, mientras que los traseros pueden incorporar regulación eléctrica y función de masaje. La marca china ha diseñado un habitáculo espacioso, pensado para viajar con comodidad y ofrecer soluciones habituales en vehículos de categorías superiores.

La versión eléctrica de autonomía extendida combina un motor de gasolina de 1,5 litros, que funciona como generador, con propulsión eléctrica. El sistema desarrolla 367 CV y utiliza una batería de 28,4 kWh. Changan anuncia hasta 200 kilómetros de autonomía eléctrica y 1.600 kilómetros combinados, según el ciclo chino CLTC. Unas cifras que podrían complicar las cosas a fabricantes como Toyota.

También habrá tres versiones 100% eléctricas

El NEVO Q06 también contará con tres versiones completamente eléctricas, de 302, 333 y 449 CV. Sus autonomías alcanzan los 602, 700 y 670 kilómetros, respectivamente, según el ciclo CLTC. La plataforma de 800 voltios permite además recargar la batería del 30 al 80% en apenas nueve minutos, según los datos anunciados por el fabricante.

El Changan NEVO Q06 llegará a Europa durante 2027, aunque la marca todavía no ha confirmado sus precios. Las primeras estimaciones apuntan a una tarifa cercana a los 35.000 euros.