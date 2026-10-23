Opel ratifica que un coche familiar también puede presumir de personalidad y líneas muy cuidadas

Coches y Motos 23 OCT 2026 - 10:06h.

Un clásico entre los familiares con mucho que decir

Opel convierte al Mokka en un SUV exclusivo

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Los coches familiares siguen teniendo mucho que ofrecer frente a los SUV. Aunque estos últimos dominan buena parte del mercado, algunos fabricantes mantienen su apuesta por las carrocerías tradicionales. Uno de ellos es Opel, que propone el Astra Sports Tourer, un modelo que combina un diseño atractivo, un habitáculo espacioso y una gama mecánica especialmente variada. Una alternativa interesante para quienes necesitan espacio sin renunciar a una imagen deportiva.

El Opel Astra Sports Tourer destaca por una carrocería de líneas elegantes y proporciones equilibradas. Su frontal mantiene la personalidad característica de la marca, mientras que la parte posterior incorpora un diseño alargado que favorece la capacidad de carga. El familiar alemán mide 4,64 metros de largo y dispone de una distancia entre ejes de 2,73 metros.

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El espacio de un SUV en el tamaño de un compacto

La habitabilidad constituye uno de sus principales argumentos. El maletero ofrece 597 litros, una cifra que puede aumentar hasta 1.634 litros al abatir los asientos traseros. Estas dimensiones permiten transportar equipaje familiar, bicicletas u objetos voluminosos. Además, el Astra ofrece un comportamiento equilibrado y una conducción cómoda. Sus principales rivales son el Volkswagen Golf Variant y el Toyota Corolla Touring Sports.

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La gama comienza con una mecánica híbrida ligera de 145 CV y 230 Nm, asociada a un cambio automático y tracción delantera. Esta versión acelera de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos, alcanza los 210 km/h y homologa un consumo de 4,8 l/100 km. Opel también mantiene una alternativa diésel de 130 CV, que consume 4,9 litros cada 100 kilómetros.

Dos versiones con la etiqueta CERO de la DGT

Los conductores que buscan mayor electrificación pueden elegir el Astra híbrido enchufable de 195 CV. Esta variante combina un motor de gasolina de 1,6 litros con otro eléctrico y ofrece más de 80 kilómetros de autonomía eléctrica. También dispone de etiqueta CERO. Por encima, en electrificación, aparece el Astra Electric de 156 CV, equipado con una batería de 54 kWh y hasta 444 kilómetros de autonomía WLTP.

Opel comercializa el modelo con cuatro acabados: Start, Edition, GS y Ultimate. El equipamiento incluye pantalla táctil de 10 pulgadas, climatizador automático, sensores de aparcamiento y control de crucero. También incorpora luces LED, diferentes asistentes de seguridad y múltiples airbags.

El Astra Sports Tourer híbrido ligero cuesta desde 31.466 euros, mientras que el diésel arranca en 33.062 euros. El híbrido enchufable está anunciado por 38.316 euros y el eléctrico por 40.216 euros.