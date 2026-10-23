Con más espacio del que parece y un planteamiento más práctico que el Skoda Kodiaq

Coches y Motos 23 OCT 2026 - 02:52h.

No es extraño que sea uno de los SUV más vendidos en todo el mundo

El nuevo Skoda es, para muchos, la mayor maravilla

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El Kia Sportage se ha convertido en uno de los grandes referentes del mercado SUV. El modelo coreano, que actualmente atraviesa su quinta generación, es el todocamino más vendido de Kia tanto en España como a nivel mundial. Su éxito responde a una combinación de diseño, calidad y equipamiento. Además, ofrece una alternativa interesante para quienes consideran demasiado grande un Skoda Kodiaq.

Uno de sus argumentos es el aprovechamiento del espacio. El Sportage mide 4,51 metros de largo, frente a las dimensiones superiores del Kodiaq. Esta diferencia facilita las maniobras y los desplazamientos urbanos. Sin embargo, el Kia mantiene un habitáculo amplio y un maletero de 526 litros, ampliable hasta 1.715 litros. Una capacidad que permite afrontar viajes familiares sin demasiadas complicaciones.

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Argumentos de sobras para justificar su éxito mundial

El fabricante también ha cuidado especialmente la estética. El Sportage destaca por su diseño futurista, con un frontal muy personal y una carrocería de líneas estilizadas. El interior transmite una buena sensación de calidad gracias a los materiales y acabados. Su comportamiento equilibrado y el confort de marcha refuerzan su atractivo frente al Nissan Qashqai, Renault Austral y Mazda CX-5.

La gama arranca con un motor de gasolina 1.6 T-GDi de 150 CV y 270 Nm. Esta versión utiliza un cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos, alcanza los 192 km/h y consume 6,8 l/100 km. Su precio al contado es de 29.530 euros.

El acabado Concept incluye climatizador bizona, faros LED, cámara trasera y pantalla multimedia de ocho pulgadas. También incorpora frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales. La oferta contempla igualmente una versión automática, un diésel microhíbrido de 136 CV y un gasolina de 180 CV con tracción total.

Vale la pena gastar 3.000 euros más

Especialmente interesante resulta el Sportage híbrido autorrecargable de 239 CV. Combina un motor de gasolina 1.6 T-GDi con otro eléctrico y una transmisión automática de seis relaciones. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y homologa 5,5 l/100 km. Kia lo anuncia por 28.650 euros. Esta versión incorpora una pantalla curva de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect, llave inteligente y sensores de aparcamiento.