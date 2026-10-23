La alternativa al Nissan Qashqai que conquista por su diseño también destaca por la fiabilidad de su marca

Coches y Motos 23 OCT 2026 - 08:17h.

El plan B al Toyota RAV4 si te parece demasiado grande

Nissan deja KO al X-Trail

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El Nissan Qashqai tiene motivos para mirar de reojo a uno de sus competidores japoneses. Se trata del Toyota Corolla Cross, un SUV que combina una imagen atractiva con la eficiencia de sus motores híbridos. Además, cuenta con el respaldo de una marca que ha construido buena parte de su reputación sobre la fiabilidad mecánica. Una cualidad especialmente valorada por quienes buscan un automóvil para muchos años.

El Corolla Cross ocupa un lugar estratégico dentro de la gama Toyota. Su diseño presenta un frontal robusto, una carrocería de líneas modernas y una posición de conducción elevada. El fabricante apuesta por una estética con personalidad, sin sacrificar la comodidad. Su planteamiento lo convierte en una alternativa al Kia Sportage, Renault Austral y Nissan Qashqai.

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Con 4,46 metros de largo, el Toyota ofrece unas dimensiones apropiadas para desplazamientos urbanos y viajes familiares. Su carrocería alcanza 1,62 metros de altura y dispone de un maletero de 390 litros. No es el más grande de su categoría, pero ofrece suficiente capacidad para las necesidades cotidianas de muchas familias.

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Uno de sus principales atractivos aparece bajo el capó. La versión de acceso Hybrid 140 utiliza un sistema híbrido autorrecargable de 140 CV, asociado a una transmisión automática e-CVT y tracción delantera. Su consumo homologado es de 5 l/100 km. Además, incorpora la etiqueta ECO de la DGT, que facilita la movilidad en determinadas zonas urbanas.

Hasta 200 CV y siempre con un consumo de mechero

La alternativa más potente es el Hybrid 200, que desarrolla 197 CV. También utiliza tecnología híbrida autorrecargable y cambio automático e-CVT. Esta variante acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. Mantiene la etiqueta ECO, y su consumo se eleva hasta 5,2 litros cada 100 km.

Toyota tampoco descuida el equipamiento. El acabado Style incorpora pantalla de 10,5 pulgadas, climatizador bizona, faros Bi-LED y llantas de 18 pulgadas. También ofrece cámara trasera, control de crucero adaptativo y numerosos asistentes de seguridad. El GR Sport añade llantas de 19 pulgadas, techo solar y asientos deportivos calefactables.

En cuanto a los precios, el Corolla Cross Hybrid 140 cuesta 35.250 euros al contado o 36.500 euros financiado. El Hybrid 200 GR Sport está disponible por 41.200 euros al contado o 39.950 euros financiado.