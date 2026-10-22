Suzuki mantiene vivo el urbano ligero en plena fiebre SUV

Coches y Motos 22 OCT 2026 - 16:31h.

La marca japonesa sigue apostando por una categoría clave

Suzuki se divorcia del Toyota RAV4

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Mientras buena parte de los fabricantes concentran sus esfuerzos en desarrollar SUV cada vez más grandes, Suzuki continúa apostando por una fórmula que lleva décadas funcionando: coches pequeños, ligeros y fáciles de conducir. El Swift es uno de los mejores representantes de esa filosofía y su última generación demuestra que todavía existe espacio para un utilitario tradicional con personalidad propia.

El modelo japonés no intenta competir con los SUV urbanos ofreciendo una carrocería elevada ni una apariencia especialmente robusta. Prefiere mantener unas dimensiones contenidas, un peso reducido y una mecánica sencilla que permite disfrutar de consumos ajustados sin recurrir a sistemas de electrificación complicados.

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Un diseño reconocible y unas dimensiones ideales para ciudad

El Suzuki Swift mide aproximadamente 3,86 metros de longitud, una cifra que lo convierte en uno de los utilitarios más compactos del mercado.

Su carrocería conserva algunas de las señas de identidad que han acompañado al modelo durante generaciones. El frontal incorpora unos faros de formas redondeadas, una parrilla relativamente pequeña y un capó que transmite una imagen simpática.

De perfil destaca una línea de cintura muy marcada, acompañada por un techo que mantiene una altura suficiente para aprovechar el habitáculo. Los pasos de rueda tienen formas suaves y los voladizos son especialmente cortos. La trasera también presenta un diseño reconocible, con unos pilotos de formas particulares y un portón bastante vertical.

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El conjunto resulta atractivo sin necesidad de recurrir a elementos exagerados. Suzuki ha conseguido mantener una personalidad propia en un segmento donde muchos modelos han ido adoptando soluciones estéticas muy semejantes.

La ligereza sigue siendo una de sus grandes virtudes

Uno de los principales argumentos del Swift está en su peso. Dependiendo de la versión, puede situarse por debajo de los 1.000 kilos, una cifra poco habitual entre los automóviles modernos. Esa ligereza tiene consecuencias importantes en la conducción. El coche responde con agilidad a los movimientos del volante, resulta fácil de maniobrar y necesita menos energía para desplazarse.

La gama europea utiliza un motor de gasolina de tres cilindros y 1,2 litros, con una potencia de 82 CV y tecnología de hibridación ligera. El sistema eléctrico ayuda al motor térmico en determinadas situaciones y permite reducir ligeramente el consumo. Además, obtiene la etiqueta ECO de la DGT.

Puede combinarse con cambio manual o automático, dependiendo de la versión, y Suzuki también ofrece configuraciones con tracción total AllGrip en determinados mercados y acabados.

Esta última posibilidad resulta especialmente interesante para quienes viven en zonas de montaña o necesitan circular habitualmente por carreteras con condiciones complicadas. El consumo homologado se sitúa alrededor de los 4,4 litros cada 100 kilómetros en las versiones más eficientes.

Un utilitario que prioriza la facilidad de uso

El interior mantiene una presentación sencilla, con instrumentación clara, pantalla multimedia central y controles físicos para funciones habituales.

Suzuki ha evitado convertir el habitáculo en una sucesión de superficies táctiles, algo que facilita el manejo durante la conducción. Las plazas delanteras ofrecen espacio suficiente para adultos, mientras las posteriores están pensadas principalmente para desplazamientos cotidianos.

El maletero tiene 265 litros, una cifra modesta frente a la de algunos rivales más grandes, pero coherente con unas dimensiones exteriores especialmente reducidas. También dispone de diferentes asistentes de conducción, incluyendo frenada automática y sistemas de mantenimiento de carril.

El Swift no pretende ser el coche más espacioso ni el más tecnológico de su categoría. Su atractivo está en ofrecer una experiencia sencilla y agradable, con un consumo contenido y una carrocería especialmente manejable. En un mercado dominado por los SUV, Suzuki demuestra que un utilitario ligero todavía tiene mucho sentido.

Y para quienes utilizan el coche principalmente por ciudad y carreteras secundarias, esa fórmula puede resultar incluso más interesante que la de un vehículo más grande y pesado.