Mercedes pone en el mercado el coche más espectacular de la historia reciente de la marca

Coches y Motos 22 OCT 2026 - 20:06h.

Espacio para toda la familia, hasta 816 CV de potencia y 700 km de autonomía

Mercedes lleva al CLA al siguiente nivel

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Mercedes-AMG acaba de presentar uno de los automóviles más impresionantes de su historia reciente. El nuevo AMG GT SUV 2027 es un todocamino completamente eléctrico que combina lujo, tecnología y prestaciones propias de un superdeportivo. Además, representa un acontecimiento importante para la división deportiva alemana. Por primera vez en sus 59 años de historia, AMG ha desarrollado un SUV desde cero, sin partir de un modelo convencional de Mercedes.

El fabricante ha utilizado la plataforma AMG.EA, diseñada específicamente para vehículos eléctricos de altas prestaciones. El resultado es un SUV de 5,08 metros de largo, con una carrocería espectacular y una silueta deportiva. Su frontal incorpora la característica parrilla Panamericana, acompañada de unos faros con estrellas luminosas. Detrás destacan seis pilotos circulares inspirados en turbinas y un alerón con aerodinámica activa.

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Mercedes tiene un nuevo SUV muy deportivo

El habitáculo también sorprende. Mercedes ha instalado una instrumentación digital de 10,2 pulgadas y una pantalla multimedia de 14 pulgadas. El acompañante puede disponer de otra pantalla opcional del mismo tamaño. Los asientos deportivos permiten conducir en una posición más baja de lo habitual en un SUV. Además, el maletero ofrece 607 litros, ampliables hasta 1.740 litros.

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Pero lo verdaderamente espectacular aparece en el apartado mecánico. La gama comienza con el AMG GT 53, que desarrolla 544 CV y 800 Nm. Esta versión acelera de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos, alcanza los 250 km/h y anuncia una autonomía de hasta 668 kilómetros. Unas cifras que ya permiten hablar de prestaciones deportivas.

Por encima aparece el AMG GT 55, que eleva la potencia máxima hasta los 816 CV. Su par alcanza los 1.860 Nm, mientras que la aceleración de 0 a 100 km/h se completa en apenas 3,1 segundos. La velocidad máxima aumenta hasta los 270 km/h y su autonomía homologada puede alcanzar los 700 kilómetros.

Llegará a los concesionarios en el segundo semestre de 2027

Mercedes también prepara una versión AMG GT 63, destinada a coronar la gama. El modelo incorpora tecnologías como tracción total variable, dirección trasera y suspensión avanzada. El equipamiento contempla techo panorámico, sistema multimedia MBUX y asistentes de inteligencia artificial.

El Mercedes-AMG GT 53 SUV podrá encargarse desde el 20 de octubre de 2026, con un precio de partida de 113.050 euros en Alemania. Los GT 55 y GT 63 llegarán en primavera de 2027.